Joaquín Giménez: El revanchismo sin diálogo es destrucción y miseria  #25Nov

El revanchismo entre el Gobierno y quienes los adversan no pueden limitar a ambas tendencias sentarse a conversar, dialogar y lograr acuerdos que vayan en función de las necesidades del pueblo y el bienestar del país, considera Joaquín Giménez Mercado, candidato voto lista por el Movimiento Unión y Progreso por el estado Lara.

Asegura que esta negativa entre los representantes de Nicolás Maduro y oposición es la que más daño ha causado en Venezuela, donde públicamente niegan conversar para buscar soluciones al país, pero tras cámaras se sientan a charlar hasta lograr acuerdos personales y partidistas.

Esta situación la rechaza rotundamente porque el único resultado que ha obtenido Venezuela con estos encuentros clandestinos “es destrucción de todo el aparato productivo, hambre, miseria y desunión familiar”.

El candidato cree que la única manera de presionar al Gobierno, es sentándose a negociar con ellos frente a las cámaras para que todo el país esté al tanto de los puntos a tratar siguiendo los mecanismos constitucionales, “con el resultado desfavorable que obtenga Nicolás Maduro el 6 de diciembre, no tendrán excusas para sentarse con nosotros a buscar soluciones que acaben con este desastre de país donde personas tan vulnerables como los niños, tercera edad y pacientes crónicos han sido los principales afectados”.

Insiste en que Venezuela no puede seguir bajo el revanchismo entre tendencias políticas porque en el 2021 “un 30% de la población se morirá de hambre. Eso es una locura. Tenemos que presionar al Gobierno hasta hacerlo entender que el pueblo no puede sobrevivir con menos de 10 dólares al mes y esperando cada dos meses una bolsa de comida que no cubre sus expectativas en el hogar”.

Sobre el tema, se le consultó ¿usted cree que de haber un cambio en la Asamblea Nacional el 6 de diciembre el Gobierno trabaje de forma presionada si lleva 20 años manejando el país a su antojo?

El candidato respondió: Tienen que ponerse de acuerdo con nosotros, con los empresarios y hasta con inversionistas de afuera si queremos salvar a Venezuela, no hay otra salida. Tenemos que unirnos y buscar el progreso. Si nosotros vamos a llegar a la AN a votar cuadros y pelear con Maduro, estaríamos traicionando a nuestro pueblo”.

Joaquín Giménez Mercado considera que en estos momentos la solución está en manos de los electores, los únicos que hablarán o callarán en las elecciones parlamentarias del 6-D. Si prevalece el voto castigo, estaremos dando un mensaje claro a Nicolás Maduro, pero si nos quedamos casa, seguiremos arruinando el país”.