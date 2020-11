El Sistema presentará este sábado el primero de una serie de conciertos virtuales

Este sábado 28 de noviembre, a partir de las 6:00 pm, se podrá disfrutar a través de la plataforma Youtube el primero de una serie de conciertos titulados “El Sistema devuelta al escenario” que reúne a la Coral Nacional Simón Bolívar, dividida en dos secciones de sus voces, bajo la dirección de Lourdes Sánchez.

Para ver el recital, el público deberá acceder a la pantalla de estreno desde el canal de Youtube El Sistema.

El concierto fue grabado en varias sesiones de convocatoria para los meses de octubre y noviembre de 2020, en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, cuidando las debidas medidas de bioseguridad recomendadas para evitar la propagación de infecciones por la COVID-19. Además forma parte del cronograma de la programación pautada por la institución para retomar, paulatinamente, las actividades artísticas de las agrupaciones profesionales de El Sistema.

El repertorio de música de cámara fue especialmente escogido para organizar la participación de grupos más pequeños, en dos formatos. La selección de voces claras interpreta las obras Ave Maris Stella de Eva Ugalde; Ave María de Kentaro Sato -Ken-P-, acompañados por el pianista Johann Montenegro. Incluye Si vas de prisa con poesía de Juan Ramón Jiménez y música de Modesta Bor; Córtame una rosa blanca con poesía de Pedro García Cabrera y música de Dante Andreo; y There is no rose con texto anónimo y música de Randall Stroope, acompañados por el pianista Johann Montenegro y el oboísta Daniel Vielma.

Por su parte, la selección de voces oscuras canta O sacrum convivium con música de Roberto Rimondi; Ave María con música de José Antonio Abreu; Beata es, virgo María con música de Josu Elberdin; Vaghe le montanine pastourelle, ballata anónima; Despertar, poesía de Luis Barrios Cruz y música de Antonio Estévez; y La madrugada con poesía de Alberto Arvelo Torrealba y música de Eduardo Plaza.

El concierto cierra con un emotivo homenaje al Maestro José Antonio Abreu que ofreció la CNSB, interpretando la obra de su autoría Madrigal, la cual fue grabada durante la etapa de confinamiento, entre los meses de julio y septiembre de 2020, con participación en modalidad desde casa de cada uno de los coralistas.