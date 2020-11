OPINIÓN Con voz propia: 27N no hubiera ocurrido sin 4F #27Nov

La frase del título es de Hugo Chávez que se la expresó en su biografía que le escribió el historiador Agustín Blanco Muñoz. Invocamos el frustrado Golpe del cual se cumplen 38 años este 27 noviembre. Se produjo a 9 meses de la Rebelión del 4 de Febrero contra el gobierno Carlos Andrés Pérez.

Fueron protagonistas oficiales de las 4 fuerzas: Contralmirantes Hernán Gruber Odremán (Jefe) y Luis Cabrera Aguirre, Armada; G/B Francisco Visconti Osorio, Aviación; Cnel Higinio Castro, Ejército; Tte Cnel Alejandro Cologlu Dore, Guardia Nacional. Hubo participación civil y grupos de izquierda Bandera Roja y Tercer Camino.

Postulados del «Movimiento 5 de julio», en un país donde entonces la crisis llega a su más alto grado; no existe un ser humano no golpeado por economía brutal; la justicia no existe, ni estado derecho; la corrupción acabó la noción de ética en manejo dineros públicos.

Pertinente es referir toma de VTV y las antenas repetidoras de RCTV y Venevisión, por el Tte Jesse Chacón encargado de transmitir un video grabado de los líderes 27N. Pero en su lugar lo hizo con uno de HCh que provocó rechazo de la acción. Los rebeldes se rindieron, luego de un enfrentamiento con las fuerzas oficiales que dejaron 9 muertos del personal del canal. Agréguese en otras acciones asesinato de los periodistas: Virgilio Fernández, de El Universal y Ernesto Key del 2001; Fanny Burgesa, de producción RCTV.

Menudeos resultan hoy las denuncias expuestas por el 27N, para los militares convertidos en castro comunistas y del nar-corrupto-régimen. La ONU lo declaró de Lesa Humanidad.

En fraudulentas elecciones del 20 de mayo 2018 Nicolás Maduro fue ratificado para el período 2019-2025. Le acompañaron, Henri Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada. 34 Organizaciones expresaron preocupación por irregularidades en convocatoria, incluyendo inhabilitación de candidatos.

Alto Comisionado de la ONU, Unión Europea, OEA, Grupo de Lima y varios países rechazaron tal citación por su falta de transparencia y de garantías y afirmaron su no reconocimiento a los resultados.

Realizado el cuestionado proceso los candidatos Falcón y Bertucci desconocieron los comicios; el rector del CNE y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, Luis Emilio Rondón también anunció su rechazo “por claramente considerar que estaban viciados”

A Instituciones citadas se sumaron al rechazo líderes del G7: Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia y el Reino Unido

La contienda se ubicó con la abstención más alta en la historia. Según Eugenio Martínez, periodista experto en procesos electorales, fue de más del 79%. Para Informadores neutrales internacionales llega al 82,96%.

Smartmatic empresa encargada de proveer la plataforma tecnológica del voto automatizado, denunció desde Londres que el CNE podía haber inflado la cifra de votos en al menos un millón de personas.

¿Y qué es de los líderes del 27N frente al otro fraude con el cual aprobaron normas que le garantizan mayoría absoluta del Parlamento? El fin es relegitimarse con alianza de farsantes que se dicen de oposición.

De los 4 representantes de fuerzas, Visconti, el de Aviación, había anunciado participar en discutidas elecciones presidenciales, pero la rectora del CNE Socorro Hernández, lo puso fuera de juego.

El 10 de enero de 2019, luego que NM se juramentó ante el TSJ, la OEA lo declaró ilegítimo e instó nuevas elecciones.

No pensaron los insurgentes, que con el fatal fracaso, destrucción de unidades y pérdida de vidas de su fuerza, iba ser consagrado Día de la aviación.

Piadosamente, sin tomar en cuenta a insurgentes enchufados, se sostiene el decir chavista: el 27N no hubiera ocurrido sin 4F.

AL MARGEN: Cuando la gente del pueblo en forma reiterada denuncia baja del salario jamás demanda el aumento de la hambruna pensión. Cuando se concede, se da incremento de precios de alimentos.

Alberto Jordán Hernández

