Cabello: Al estado Lara llegó la revolución bolivariana para no irse nunca más #28Nov

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, manifestó este sábado 28 de noviembre desde Barquisimeto que “los traidores no volverán al estado Lara”.

“Los traidores no volverán más nunca al estado Lara. Hasta su propia gente los repudia, los traidores son así, a los traidores no los quieren ni los uno ni los otros, se fueron pues que les vaya bien, al estado Lara llegó la revolución bolivariana para no irse nunca más”, expresó Cabello durante el cierre de campaña de los candidatos del Gran Polo Patriótico por el estado Lara a las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“Ustedes saben el cariño y el amor que el comandante Chávez sintió por el estado Lara, aquí está Rosa Inés, su niña consentida, acá está el ejemplo de lealtad, el comandante Luis Reyes Reyes y el comandante Chávez estará donde esté esperando los resultados del 6 de diciembre como lo hacía antes y preguntaba ¿cómo salimos en Lara?, pues pensemos que nos va a preguntar eso y le responderemos en victoria”, acotó el dirigente del chavismo.

La actividad se llevó a cabo en el estadio Daniel “Chino” Canónico de la capital larense, donde la gran cantidad de personas dificultaba el distanciamiento social, una de las medidas sanitarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus.