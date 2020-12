Diputado Valera: Diosdado debería saber que en Venezuela no hay comida ni para el que vote y el que no vote #1Dic

Las declaraciones del dirigente del chavismo, Diosdado Cabello, en las que, a su juicio, demostró el “permanente chantaje” del oficialismo con el hambre del pueblo venezolano, fueron rechazadas este martes por el diputado y presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Freddy Valera.

“La gran verdad, capitán Cabello, es que en el estado Bolívar, ni en Venezuela no hay comida para quienes participen en la farsa electoral que tienen montada para el próximo 6 de diciembre, ni para quienes no decidan no convalidar a la dictadura”, precisó el legislador a propósito del pronunciamiento emitido por el vocero rojo en un acto de campaña desde la entidad sureña.

Según denunció el parlamentario, “el show” electoral montado para Cabello costó miles de millones de bolívares, que deberían destinarse a comedores, hospitales y escuelas de la entidad. Enfatizó en que movilizaron bajo amenaza al personal de organismos públicos y ni así pudo llenar el Polideportivo de Venalun.

Ratificó el legislador que mientras se dilapidan los recursos del Estado, la hiperinflación vuelve cada vez más inalcanzable la cesta básica para los ciudadanos. “El chavismo sigue jugando con el pueblo, menosprecia su hambre. Solo les importa seguir aferrados al poder porque saben que la justicia internacional está detrás de los jerarcas del régimen”, condenó Valera.

Sobre este acto público, el dirigente de Acción Democrática además rechazó categóricamente que quien ostenta el cargo de presidente de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dijera que las Empresas Básicas de Guayana están operando a 100% de su capacidad, cuando la realidad es que estas están quebradas y no producen ni 5% de lo previsto.

Asimismo, el portavoz del legítimo Parlamento insistió en que votar el próximo domingo es avalar la violación de derechos humanos, el hambre, la falta de insumos básicos, el deterioro de los servicios públicos; que representa Nicolás Maduro.