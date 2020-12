En más de 40 países se podrá participar en la consulta popular convocada por Guaidó

La consulta popular ofrecerá boletines cada 24 horas y excluirá a quienes participen de manera doble, en digital y en persona

La Consulta Popular convocada por la Asamblea Nacional y la oposición se realizará en Venezuela y en 45 países, informó Horacio Medina, miembro del comité organizador. “Tenemos 45 países y aspiramos que en el transcurso de los días se incremente. Tenemos equipos en 263 ciudades y se instalarán 4.038 puntos itinerantes. Esto nos hace pensar que la participación será masiva”, declaró este lunes 30 de noviembre.

La actividad, que comenzará el 7 de diciembre y se extenderá hasta el 12, podrá ir arrojando resultados en boletines cada 24 horas, según el conteo de la participación digital.

Los países donde venezolanos emigrados podrán participar son: Argentina, Aruba, Boanire, Curacao, Trinidad y Tobago, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, México y República Dominicana.

Horacio Medina confirmó que el voto digital puede ser duplicado si alguien participa en la jornada presencial del 12 de diciembre, pero informó que estos casos serán detectados luego de que la información que se registre manualmente se suba al sistema de la aplicación Voatz, contratada para gestionar la consulta. La plataforma detectará las cédulas de identidad repetidas y el comité organizador identificará estas incidencias en un listado que será excluido de los resultados definitivos.

“Como no hay forma de saber cuál es la manifestación de voluntad de una persona, porque los datos se almacenan en nubes encriptadas distintas, esta información se pondrá en una lista aparte y los resultados van a estar limpios de estas participaciones múltiples. Si hay, por ejemplo, 200 mil manifestaciones dobles o múltiples no se incluirán en los resultados”, aseveró.

Medina informó que se habilitará una página web para que las personas participen puesto que se calcula que solo el 50% de los teléfonos celulares en el país tienen un sistema operativo compatible con la aplicación de Voatz.

“Lo que se necesita es la cédula o el pasaporte, vigente o no, y como mecanismo de protección, control y seguimiento es necesario tomarle una foto al documento de identidad para que el sistema lo pueda chequear”, añadió el vocero.

Aunque en un primer momento se contempló el uso de Facebook, Telegram, WhatsApp y otras plataformas, se decidió no incorporarlas. “Recibimos por parte de Facebook un mensaje de que sus normas internas no permitían que se usara para la consulta, se hizo una contraoferta, pero no tenemos respuesta. Nos estamos limitando a una plataforma que se baja a los teléfonos celulares y a una página web, estos son los mecanismos que están debidamente autorizados y probados, si logramos agregar otro lo informaremos”, señaló.

