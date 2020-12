Zambrano sobre el 6-D: Participar es avalar una farsa y un irrespeto a la Constitución #2Dic

El diputado a la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, manifestó este miércoles que participar en las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre es un “irrespeto” a la Constitución.



“Participar en un proceso en estas condiciones es avalar una farsa y es un irrespeto a la Constitución. No tenemos gasolina, alimentos, medicina ni gas, servicios públicos en cero y cuando tu tienes una involución no hay razones para votar. Participar en un proceso viciado contaminado contra la ley es avalar un fraude y Acción Democrática no avala un fraude”, declaró Zambrano a Elimpulso.com



En este sentido, señaló que no hay condiciones electorales para que los venezolanos puedan expresar su voluntad a través del voto.

“Los principales partidos no tienen tarjeta, tenemos más de 350 presos políticos, parte del liderazgo político nacional está inhabilitado o en el exilio y todo esto forma parte de la criminalización y judicialización de la política en Venezuela”, acotó.



Por otra parte, el vicepresidente nacional de Acción Democrática pidió a los venezolanos respaldar la Consulta Popular promovida por el Gobierno Interino del presidente (E) de la República, Juan Guaidó.



Finalmente, sobre las declaraciones de Nicolás Maduro, quien prometió abandonar el poder de obtener un resultado adverso el 6 de diciembre, indicó: “Es una oferta engañosa, la mitomanía es clásica en el discurso que utiliza no solamente Nicolás sino toda la dirigencia del PSUV. Él sabe que no habrá participación, que los centros electorales estarán desolados y busca cómo motivar la participación”.

“Él ha debido irse hace muchísimo rato ante el fracaso de sus políticas públicas, ha debido irse cuando nuestros muchachos se van del país, cuando los venezolanos no tienen comida ni medicinas”, puntualizó.

