Gremio docente exige bono de 100 dólares para este mes

Los agremiados del sector educación mantienen en pie su petición de obtener reivindicaciones salariales que les permitan satisfacer sus necesidades básicas. Además de salarios equivalentes a 600 dólares, los docentes exigen al Gobierno nacional o interino que les entregue un bono de 100 dólares para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país.

La solicitud de este aporte económico para los educadores del país, similar al Bono Héroes de la Salud, fue presentada ante la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, a finales del mes de septiembre, pero hasta la fecha no tienen conocimiento de que haya sido aprobada.

Maira Marín, coordinadora regional de la Coalición Sindical del Magisterio en Anzoátegui, demanda que ese bono se entregue lo más pronto posible para ayudar a los maestros a cubrir gastos alimenticios y de salud, así como preservar la tradición decembrina (estrenos, juguetes, cena navideña, decoración).

“Exigimos que así como hay dinero para campañas políticas con grandes escenarios, también haya para los profesionales que no se rinden y trabajan por el desarrollo de esta patria”, expresó.

Entrega periódica

La dirigente gremial sugiere que este beneficio, que al cambio representaría unos 100 millones 600 mil bolívares, se haga de manera prolongada para que los docentes recuperen la seguridad social que han perdido con la aniquilación de las contrataciones colectivas y la hiperinflación.

“Los educadores del país también merecen una buena retribución por su labor, es sumamente injusto que seamos tan mal pagados. Es inaceptable que no gocemos de un servicio médico y funerario decente, es inconcebible que no tengamos acceso a medicinas ni alimentos porque el salario no nos alcanza. Solicitamos que esta ayuda humanitaria llegue antes del 31 de diciembre”.

