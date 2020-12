Solórzano: Mañana después del fraude todo seguirá igual, la nación con hambre y necesidad #5Dic

Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, explicó este sábado 5 de diciembre en sesión ordinaria del parlamento venezolano, que lo que ocurrirá con las cuestionadas elecciones parlamentarias convocadas por Maduro para el 6 de diciembre será “una trampa”.

“En esta trampa que va a ocurrir mañana hay hechos como si usted no vota, no come”, resaltó.

“¿Será que el salario mínimo de 1$ alcanza para algo, es que nuestros problemas van a cambiar mañana o van a mejorar mañana después de que usted participe en el fraude? La respuesta es no“, cuestionó.

Aseguró que después “del fraude” que pretende realizar el régimen este 6 de diciembre, “todo seguirá igual”, ya que considera que continuarán robando dinero, y además, continuará “la nación con hambre, trabajo y necesidad“.