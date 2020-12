Diputado Marquina sobre la Consulta Popular: Aquí no habrá lista Tascón #10Dic

Desde que inició la Consulta Popular convocada por Juan Guaidó, este lunes 7 diciembre, han surgido dudas e inconvenientes en cuanto a este proceso que se extenderá hasta el próximo sábado 12 de diciembre. Una de las principales dudas y que además genera cierto temor en la población, tiene que ver con la protección de la identidad de quienes participen en esta Consulta, a lo que el Diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, conversó con Elimpulso.com y envió un mensaje que confianza.

“Aquí no pasará como la lista Tascón. Quiero trasmitirle absoluta confianza al pueblo de Venezuela. Las plataformas están fuera del país y la información que se va a levantar en esta Consulta Popular está muy bien encriptada. No hay forma de que puedan acceder a ella”, enfatizó el Presidente de la Comisión de Finanzas de la AN.

El parlamentario insistió en que este resguardo de la información se hace para salvaguardar la seguridad de muchos venezolanos que son vulnerables al chantaje y que tienen temor a posibles agresiones o represión violenta por parte de seguidores del régimen de Nicolás Maduro.

Marquina ofreció esta explicación al ser consultado por Elimpulso.com acerca del temor que existe debido a que la participación en la Consulta Popular comprende la carga de una fotografía de la cédula o pasaporte de quien participa.

Destacó también que las planillas que se generen durante el proceso presencial de la Consulta Popular, este 12 de diciembre, serán quemadas una vez que finalice la jornada, como parte del proceso de seguridad de los participantes.

Un mecanismo de expresión para los venezolanos

“Estamos haciendo uso del artículo 70 de la Constitución, que permite la Consulta Popular como un mecanismo de expresión para el pueblo. Queremos que el pueblo le diga al mundo entero que quieren un cambio político y por eso se le pide su opinión sobre el proceso fraudulento del día domingo 6 de diciembre, además, se le pregunta si le ordena al presidente Juan Guaidó que sigamos ejerciendo las presiones necesarias para lograr que en Venezuela se puedan convocar verdaderas elecciones libres y verificables; y para finalizar se le pregunta si está de acuerdo con que la comunidad internacional siga apoyando al pueblo de Venezuela y lo ayude a superar esta crisis”, explicó el parlamentario.

217 puntos en Lara

Agregó que en Lara están dispuestos 217 puntos en los 9 municipios para participar en la Consulta y responder las 3 preguntas, con aproximadamente 600 mesas para que los venezolanos opinen.

Mencionó que durante los primeros días se reportó lentitud en el proceso de participación de la consulta debido al volumen de personas que ingresaban a las plataformas al mismo tiempo, sin embargo indicó que esos inconvenientes han sido solventados paulatinamente.

Desde el 7 hasta el 11 de diciembre se llevará a cabo la Consulta Popular vía intertet a través de la página web www.consultaporvzla.com vía Télegram o por la aplicación VOATZ, para luego, el día 12, hacerlo de forma presencial en todo el papis.

Reconoció que hay actores políticos que han sobredimensionado los efectos de la Consulta Popular; sin embargo aclaró que Maduro no caerá al día siguiente de aplicada esta consulta, pero insistió en que todas las acciones internas y las externas que se le están pidiendo a países del mundo, necesitan legitimidad.

“No es lo mismo que ese acompañamiento lo solicite un diputado a la Asamblea Nacional, a que lo soliciten millones de venezolanos. Ahí está la clave de esta consulta”, expresó Marquina, al agregar que este instrumento permitirá que ningún país del mundo pueda llamar “injerencista” a la comunidad internacional, porque estaría actuando no solo en la obligación de proteger al pueblo venezolano sino también a solicitud del pueblo venezolano.