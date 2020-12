Fedeagro: El 2020 ha sido el año más trágico para la agricultura nacional en los últimos 80 años

El 2020 que está a punto de terminar, ha sido el “año más trágico” para la agricultura nacional venezolana de los últimos 80 o 100 años, de acuerdo con el criterio expresado por el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Fedeagro, Aquiles Hopkins.

Explica que la producción en este año, ha sido equiparable a lo que se produjo en la década de los 60, en lo que tiene que ver con caña de azúcar; o en la decáda de los 70, en cuanto tiene que ver con maíz y arroz, se ha caído en la producción de hortalizas a solo 20% de lo que se tenía.

“A la crisis que ya teníamos, de no contar con los insumos necesarios para sembrar, se le vino encima la crisis del combustible que prácticamente está acabando con la producción de hortalizas en los estados fronterizos, en los estados andinos del país, pero esos mismos productores no tienen como trasladar sus cosechas, ven el contrabando que viene de la hermana república de Colombia, realmente es una situación hipercompleja”, dijo Hopkins.

Denuncia que el pasado día domingo, el día del evento porque obviamente eso no fue un proceso electoral, no ha habido gasolina para los productores, para los que están sembrando, los que están cosechando, para sacar la producción de leche de las fincas, señalando que hubo un detalle muy especial como fue el apoyo a la movilización de los partidos políticos, foto que dejó claro cuales son las intenciones de quienes llevan las riendas del país.

“No es importante la producción de alimentos para Venezuela y para los venezolanos, pero hubo operativos en las zonas productoras del país para atender la movilización de los partidos políticos, esto realmente no tiene nombre, los productores perdiendo sus cosechas, hay personas sufriendo para conseguir comida, no se le da prioridad a la producción de alimentos, pero sí a la movilización de los partidos políticos, esta es la foto de lo que realmente está sucediendo en Venezuela, de allí que estamos en el año más trágico, más nefasto para la agricultura”, ratificó Hopkins.

Consultado en torno a los enunciados que hace el gobierno para impulsar la agricultura, Hopkins advierte que Fedeagro tiene dos años que no tiene una agenda formal con los responsables de definir las políticas del país.

“Y no es porque Fedeagro se haya apartado, sino porque ese escenario de trabajo, de generador de acuerdos, se acabó, el ministerio de Agricultura y Tierras, no sabemos de que se ocupa, pero de sentarse con los productores para generar una política de reimpulso y para recuperar la producción nacional de alimentos, eso no lo hace en absoluto. Ahora bien, ninguno de esos anuncios obedecen a ninguna estrategia concertada, obedecen a algún plan para impulsar la producción, lamentablemente no existe ningún plan para nada, ninguno de los enunciados de los funcionarios públicos no ha sido una estrategia concertada para ello, y a las pruebas me remito, no es porque lo diga yo, solo basta con rodar por Venezuela puedes darte cuenta de la crisis de combustible, los andes venezolanos están desolados, entre el estado Guárico y el estado Portuguesa, Bolívar, Yaracuy que son los principales sembradores de maíz, en el mejor de los casos habrá unas 140.000 hectáreas sembradas, cuando antes sembrábamos 800 mil, 950 mil hectáreas, cuando el año pasado sembramos unas 250.000 hectáreas; los productores de arroz siembran solo entre el 20% y 25% de lo que sembraban; la producción de café esta en el piso y no alcanza ni siquiera para abastecer el 25% del consumo nacional, así que ninguno de los anuncios, de esas palabras y de esos discursos han estado acompañados, ni por hechos ni por programas orientados a la recuperación de la producción nacional y por eso tenemos 12 años para 13 de caída sostenida de la producción y ese es el resultado de la principal crisis de abastecimiento de alimentos que nosotros tenemos y de la desolación que hay en el campo, la primera actividad económica es la agricultura y la ganadería, esos 17 estados del país, producen los alimentos para los 23 estados venezolanos y es su principal fuente generadora de ingresos”, dijo Hopkins en el Circuito Éxitos.