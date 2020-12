Fedenaga: Los pocos alimentos que aún se consiguen son producto del esfuerzo de los trabajadores del campo #10Dic

Durante los nueve meses de paralización del país, donde no se contó con la banca para financiamiento y donde cualquier persona puede hacer todas sus operaciones en medio día, porque es tan poco lo que gana que en pocas horas se desocupa de lo que tiene que hacer en sus labores cotidianas.

Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, destaca que si se ha registrado una flexbilización en los horarios, esto no se nota, las ciudades, pueblos y caseríos, siguen en lo mismos, a medio día se apagan, no hay estímulos, incentivos no hay quien pueda instrumentar una política monetaria que pueda impulsar la economía y no dependa exclusivamente de cómo amanezca o deje de amanecer la COVID-19, que se sabe que es importante, pero no hay una política en la que los productores puedan subsistir y mantenerse.

“Muchas industria, muchos comercios, no han podido ni siquiera abrir después de estar paralizados durante nueve meses, no pudieron vender los artículos que tenían, muchos de ellos perecederos y hoy no tienen la capacidad de poder ir a una banca para poder refinanciarse y volver a abrir sus negocios; esto que de alguna forma esta pasando en el país, que tiene que ver con una gran inflación desmedida y que está acompañada por el gobierno y una dolarización en todo el territorio, genera una serie de dificultades para poder pagar, ya que hay seis o siete formas para pagar el mismo artículo y cada uno tiene un precio totalmente diferente, por eso hacemos un llamado a que se aboquen a reconquistar los espacios, ya que se demostró que la gran mayoría del pueblo no esta claro con lo que se va a hacer en la Asamblea Nacional, pero si sabemos que se ha destruido todo lo que tiene que ver con los cimientos económicos y que nos tienen comprometidos a todos los sectores, y que si hoy hay un poco de carne y leche, verduras, hortalizas, azúcar y café se debe al esfuerzo enorme que están haciendo los productores agropecuarios desde la ruralidad para que usted tenga sus alimentos en los centros poblados”, dijo Chacín.

El líder del sector ganadero nacional, advierte que la producción nacional de alimentos en el país, se mantiene bajo el esquema de unos héroes que son los trabajadores del campo, es imposible e inviable el abandono que tiene los sectores rurales, donde quienes trabajan tienen que estar apegados a buscar cualquier en cuanto a salud, a seguridad personal, los sectores rurales son el soporta de las grandes ciudades, a pesar que tienen 7 y 8 veces menos calidad de vida que en los sectores urbanos, y sin embargo se mantienen allí, lo que calificó como un milagro.

“Hemos hecho un gran esfuerzos para que los trabajadores del campo tengan un mejor ingreso que el que hoy tienen los trabajadores públicos, teniendo una estructura de costos cercana a los 120 dólares, porque consideramos que es importante mantenernos al lado de nuestros trabajadores, tratar de buscarles algunas reivindicaciones para ver si se mantiene lo mucho o lo poco que se produce en el país, porque aún allí hay una masa laboral que insiste en seguir trabajando, aseguró Chacín, en Unión Radio.