VIDEO Juan Guaidó sigue en la calle invitando a los venezolanos a participar en la Consulta Popular #10Dic

Este jueves el presidente encargado Juan Guaidó continuó su labor de calle llamando a los venezolanos a participar en la consulta popular que para que el mundo sepa el rechazo que la mayoría siente por el régimen de Nicolás Maduro.

Juan Guaidó participó en una caminata por el sector La Lucha en Caracas para llamar a la población a participar en en el proceso de Consulta Popular a través de las plataformas electrónicas previstas para ellos y el próximo sábado reportar su participación en los diferentes puntos del país.

Guaidó se movilizó entre la gente a quien saludó e invitó a responder las preguntas previstas en la consulta para que el mundo sepa que la mayoría de los venezolanos rechaza la permanencia del régimen de Maduro en el poder.

A través de las redes sociales el presidente encargado aseguró que los miembros del régimen no son capaces de salir a la calle y rodearse de gente. “Ayer vocero de la dictadura, en clara instigación al odio, decía que si me veían en la calle me saludaran, a diferencia de ellos que están encerrados por miedo en 4 paredes, saben que a mí me encontrarán en la calle #ConsultaPopularActiva”.