VIDEO Juan Guaidó: ¿Cuáles son tus motivos para seguir adelante? #11Dic

El líder del parlamento y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, difundió un emotivo video a través de sus cuentas de Twitter e Instagram en el que se le ve al lado de su hija Miranda, y le pregunta a los venezolanos ¿Cuáles son sus motivos para seguir adelante?

“Hay miles de motivos para luchar. Hay miles de motivos para no rendirnos. Hay miles de motivos para seguir adelante”, expresó Juan Guaidó al señalar que su hija es uno de sus principales motivos; sin embargo resaltó que también lo son la oportunidad de ser felices, de regresar a Venezuela y de lograr ser la diferencia.

“¿Tú también tienes motivos? no te rindas. No me rindo. ¿Cuáles son los tuyos para seguir adelante? Recuperemos la democracia, recuperemos la libertad, recuperemos a nuestro país. ¡Dios los bendiga!”, manifestó Guaidó, antes de cerrar el mensaje despidiéndose junto a su hija.

Invitó además a sus seguidores a hacer sus propios videos o comentar expresando sus motivos para seguir adelante, y usar la etiqueta #NoMeRindo.

Abrazar a la familia en navidad, ver crecer felices a nuestros hijos, regresar al país, tener oportunidades, ser libres, son miles los motivos.



¿Cuál es el tuyo para seguir?



Comenta y envía tu propio video con la etiqueta #NoMeRindo



Avancemos juntos. No te rindas, no me rindo. pic.twitter.com/OpaRHLsj30 — Juan Guaidó (@jguaido) December 11, 2020

