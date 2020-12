Daniel Orellana: La población en la consulta rechazó tajantemente a Maduro

La consulta popular, que llevó a cabo la sociedad civil con apoyo de los partidos de oposición, demostró que la población rechazó tajantemente a Nicolás Maduro, que quiere lo más pronto posible unas elecciones libres, competitivas y verificables, así como el apoyo de los países democráticos.

Al expresar su opinión a Elimpulso.com, el ingeniero Daniel Orellana, máximo dirigente de Voluntad Popular en Lara, dijo que se había disuelto el mito de que las zonas rurales estaban con el chavismo madurista.

La misma emoción e igual entusiasmo de la ciudad se observó en Aguada Grande, Siquisique, Duaca, Quíbor, El Tocuyo, Sanare, Sarare y en general, en todos los pueblo del estado Lara, como también en todo el país.

Importante es resaltar que se comprobó que la mayoría del pueblo tiene un sentimiento democrático y nada le importaron las amenazas hechas por el oficialismo.

De igual forma quedó demostrada la actitud violenta del régimen y sus seguidores, ya que salieron para agredir a indefensas personas, como ocurrió en el oeste de Barquisimeto.

Y quedó también muy claro que gente que está identificada con el chavismo, portando sus gorras y sus camisas rojas, fueron a expresar su manifestación de voluntad en la consulta.

“Si Nicolás Maduro tiene algo de materia gris en su cabeza, debe reconocer la realidad: la población en su mayoría no lo quiere y debe aceptar la propuesto de Juan Guaidó: apartarse del poder, para que haya un gobierno de transición, unas elecciones en las que ni Maduro ni Guaidó participen, y se pueda tener una reinstitucionalización del país, para resolver la crisis y los venezolanos, aquí dentro, no sigan sufriendo y no se sigan yendo al exterior, porque se encuentran angustiados y desesperados”, dijo.