Pacientes crónicos:”Nos dijeron que si no hay medicinas para qué queremos gasolina” #15Dic

La Red de Derechos Humanos en el estado Lara señaló en su más reciente informe anual que la población en condición crónica se vio agravada por su situación de salud, por el creciente deterioro de sus centros de atención y las enormes dificultades para acceder a los medicamentos.

Shoribel Yustiz, coordinadora de Amigos Trasplantado de Venezuela (ATV) y presidenta de la organización no gubernamental Vida Renal Contigo, aseguró que los 256 pacientes renales en Lara, durante los meses de pandemia, no pudieron movilizarse a los centros de salud por la escasez de combustible.

“No hemos sido tomados en cuenta en estos planes de abastecimiento para pacientes crónicos, pues los funcionarios aseguran que nosotros no entramos como patología prioritaria. Incluso, una de las personas encargadas ligada al gobierno nos dijo que si no había medicina para que queríamos gasolina”, manifestó Yustiz.

Por otra parte, la presidenta de la organización no gubernamental Vida Renal Contigo reveló que en los centros centinelas no cuentan con máquinas de diálisis, situación que pone en alerta a los pacientes con esta patología.

“Lamentablemente dos compañeros han muerto por la COVID-19. En estos centros centinelas no hay equipos para atender a pacientes con esta patología renal y tampoco tienen cómo hacer un traslado para las unidades de diálisis. Por esa razón nosotros estamos con temor de contagiarnos de coronavirus, no tanto por la enfermedad sino porque no queremos ser recluidos en estos centros de asistencia médica porque no hay médicos especialistas y mucho menos medicinas para esta enfermedad”, sostuvo.

Como dato adicional, la Red de Derechos Humanos en el estado Lara informó que este año han muerto más de 200 personas con patologías renales, un 20% mayor que el 2019.