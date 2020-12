RETACITOS #20Dic

La tragedia de Güiria, suceso en el cual unas 28 personas, incluyendo adultos y niños perdieron la vida, tras intentar huir del infierno en que se ha convertido nuestro país, en busca de mejores oportunidades hacia Trinidad & Tobago, tierra donde ahora rechazan a los venezolanos, olvidando que en mejores épocas venían a trabajar en nuestro territorio, muchos formaron sus familias aquí y siempre fueron bien recibidos. Aseguran los familiares de las personas fallecidas, que al llegar a territorio trinitario fueron abordados por las autoridades y sin ninguna consideración, desconociendo que viajaban en una precaria embarcación sobrecargada, sin salvavidas, les impidieron el ingreso y los enviaron a una muerte segura sin el menor remordimiento de conciencia. Nunca se sabrá en qué momento la frágil embarcación zozobró y la magnitud de la tragedia se conoció cuando los cadáveres comenzaron a flotar en las playas de Güiria, donde comenzaron a ser rescatados, la mayoría ya en estado de descomposición. Lo más insólito es que las autoridades del régimen permanecieron impasibles en las primeras de cambio, cuando la reacción de todo el país era de ira, de Frustración y de impotencia, no solamente en contra del gobierno del país vecino, sino contra las autoridades nacionales ante su pasiva actitud cuando se ha perdido la vida de 28 connacionales, por su responsabilidad de haber destruido totalmente la economía del país, lo cual es público, notorio y comunicacional y a diario lo proclaman las diversas organizaciones de la oposición, e incluso muchos de los seguidores del proceso revolucionario, quienes hoy viven en la más absoluta pobreza, lo cual quedó demostrado en las pasadas elecciones, cuando perdieron casi el 50% de la votación que obtuvieron en el penúltimo proceso electoral. Esto que acaba de ocurrir, no tiene perdón de Dios.

No mejora nada el enfermo en el Gómez López, de acuerdo con las denuncias que formula el personal que allí labora, específicamente en torno a los riesgos que la mayoría de las personas que allí trabajan, por las precarias condiciones en las que se tienen que desenvolver con los casos de pacientes de Covid-19. En efecto, al parecer en estos momentos hay hospitalizados con diagnostico de COVID-19 positivo a 3 pacientes en el servicio de Medicina Interna y 3 pacientes de las mismas características, en el servicio de neumología, a todas estas el hospital no los está dotando, de batas, mascarillas, guantes ni ningún otro tipo de equipamiento para atender a estos pacientes, exponiendo allí sus vidas en forma constante; afirman haber pasado una comunicación a la dirección el hospital, cuando se conoció que calificaría al hospital como centinela, la cual nunca obtuvo ninguna respuesta, señalan que el personal de enfermería está abandonado, mientras que los médicos si reciben sus insumos, porque van directamente a reclamar a la dirección, pelean por sus condiciones de trabajo y allí les entregan el equipamiento, mientras que para el personal subalterno, léase enfermeras y, enfermeros solo hay migajas; sin embargo, la gota que ha derramado el vaso, ha sido la entrega de una bata quirúrgica que la tienen que utilizar durante 24 horas, el que llega la recibe del que se va y así sucesivamente con la misma bata, incluso nos hacen llegar fotografías donde lavan la bata y la tienen que poner al sol para tratar de esterilizarla con el calor solar, antes de que otra persona las utilice. La situación allí es tan dramática que ya se habla de abandonar el hospital, marcharse en defensa de sus vidas, en vista de que las autoridades no atienden a sus reclamos.

Seguimos indagando las razones de la defenestración de Boby de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Seccional, donde ha sido sustituido por la Bella Soo. Pues bien, aseguran que el personaje después que saltó la talanquera cuando el Indio Berny recibió los símbolos y la tarjeta del glorioso partido del pueblo, que por cierto de nada la sirvieron porque con la votación que sacó, donde de chiripa fue electo, quedó totalmente al descubierto que fue todo un bluff eso de hacerle creer a los revolucionarios que tenía el control del partido, se mantuvo en la “ cuerda floja” echándole un tiro al Indio y otro al Inefable, pero sin definiciones concretas, pero esta actitud levantaba muchas sospechas, sobre todo cuando se sabía que, tras bastidores, sostenía reuniones con los alacranes, e incluso se comenta que muchas de las cuestiones que se trataban en La Pochocha el primero en enterarse era Berny, de allí que comenzaron por ponerlo en cuarentena, y no precisamente por el Covid-19, sino por su actitud de infidelidad con una dirigencia con la cual se formó y que lo llevó de la mano hasta la máxima posición regional. Afirman que la gota que derramó el vaso, fue cuando se enteraron que en una reunión de los alacranes realizada en el estado Zulia, uno de los primeros chicharrones era Boby, quien no se reunió con los legítimos dirigentes de AD en la región, sino con quienes estaban conspirando contra la dirigencia actual, de tal manera que ante estas evidencias, se reunió de emergencia el CES y se decidió que fuera la Bella Soo la que ocupara la secretaría general, ya que ha trabajado para ello. Aseguran que la sargento K no quería participar en la reunión, ya que dizque es comadre de dirigente saliente, pero la mandaron a buscar y tuvo que estar presente contra su voluntad. Así que cría cuervos y te sacaran los ojos, insisto en que lo llamamos para conocer su versión y nunca obtuvimos ninguna respuesta.

Siempre hemos dicho que entre cielo y tierra no hay nada oculto y es así como nos esteramos de lo que está aconteciendo en los últimos días y que se desconoce tanto en el país como en la región centro occidental. Se ha podido conocer lo que el régimen está haciendo con los activos de la empresa Agroisleña, C.A, donde al parecer está practicando un reparto entre dos grupos de enchufados con sus respectivos testaferros. Dizque a un grupo les están asignando todo lo que tiene ver con las plantas de fertilizantes, silos, plantas de semillas e implementos y maquinarias agrícolas; mientras que al otro grupo les están entregando las 59 agro tiendas y las plantas de productos agroquímicos y de uso veterinario. Por supuesto que para nadie es un secreto, que lo que viene ocurriendo es producto de la ineficacia, el despilfarro y el pillaje a que fue sometida la empresa en estos 10 años de expropiación y que ahora el régimen, tal como se denunció desde un principio, aplicando la ilegal ley anti-bloqueo pretende entregar y de esa manera evadir su rotundo fracaso en la conducción de la empresa. Vale la pena recordar que a la fecha 14 de Diciembre del 2020, los legítimos propietarios la familia Fraga Afonso y sus socios no han recibido ni un bolívar como compensación por el ultraje cometido contra ellos, empresarios que dicho sea de paso son todos venezolanos y que el único delito que han cometido es trabajar por la producción agrícola de Venezuela durante más de 50 años. Agroisleña es una empresa que nació en Lara (Quíbor-Tocuyo) y fue tan exitosa que logró sustentar el 80% de la producción agrícola en rubros como: arroz, maíz, hortalizas, algodón, caña de azúcar etc. Hoy lamentablemente fue convertida en gro Nada, al extremo que no tiene una sola cifra que mostrarle país, relativa a la gestión de estos 10 años de expropiación, los agricultores todos los días lamentan la expropiación de Agroisleña.

Nos llama un acusioso colega periodista para comentarnos que al inquilino del Palacio de Misia Jacinta, quien no pierde la oportunidad para decir cada barbaridad, que luego es motivo de burla por la mayoría de los venezolanos, supuestamente la ha salido competencia con el flamante sucesor de Carmelina, de quien reconocen que es un pico de plata en cuanto al discurso revolucionario que se lo sabe de memoria y al pie de la letra; sin embargo ocurre que a estos personajes cuando los sacas de ese encasillamiento, cuando lo distraen con temas de otra índole se enredan más que un kilo de estopa, que ya es mucho decir. Es de todos conocido en Lara que el Gober ha continuado con las cadenas que diariamente hacia Carmelina y al parecer los productores del programa, decidieron incorporar una sección de efemérides y le tocó referirse al Médico psiquiatra, novelista, ensayista y diplomático venezolano, con varias obras reconocidas tanto nacional como internacionalmente, Francisco Herrera Luque, nacido el 14 de diciembre de 1927, con motivo del 93 aniversario de su natalicio, pues nos dicen que todo estuvo muy bien, hasta que el personaje comentó que entre las obras más importantes de Herrera Luque figuraba “Boves, el Uruguayo” (Sic), cuando en bachillerato de primero o segundo año cuando uno lee a este conocido autor sabe que la obra se llama Boves, el Urogallo, que junto con Los Amos del Valle y La Luna Fausto, son tres de sus obras más reconocidas. Debemos suponer que quienes lo asesoran para la realización de este programa, no lo aleccionaron, y seguros estamos que después de la tremenda metida de pie, no se atrevieron a decir que el titulo de la novela no tenía nada que ver con Uruguay, además Herrera Luque es caraqueño de nacimiento, así que confiamos que para otras efemérides le eche una miradita a los libros de historia, así no será tan evidente su supina ignorancia de la historia contemporánea.

En numerosas oportunidades hemos advertido que así como el régimen se ha propuesto a acabar con la economía, también se le ha metido entre ceja y ceja acabar con la educación en Venezuela y la evidencia es la crítica situación en la que están la mayoría de las universidades en todo el territorio nacional. Ya nos hemos referido a la UCLA y a su total abandono; pero en esta oportunidad nos comentan el deplorable estado en que se encuentra el alma mater de la región: el Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy (IUTY) hoy convertido en Universidad Arístides Bastidas, el gobierno nacional, el Ministerio de Educación Universitaria y la gobernación de Yaracuy, han dejado caer en la más cruel desidia y abandono las instalaciones tanto la planta física como el entorno ambiental. A este precario panorama se suma el franco retroceso, en la calidad de la formación que se está impartiendo al recurso humano que forma como relevo, para asumir la conducción tecnológica del país. La universidad atraviesa por una crisis profunda, desde lo más básico hasta lo fundamental, como lo es la calidad en lo que se imparte. Como es posible que ningún laboratorio funcione, la planta piloto ha sido desmantelada y equipos importantes se los han robado, la caldera para generar vapor desmantelada, la biblioteca se inundó porque su techo está totalmente destruido por las filtraciones. El sistema de aire acondicionado fuera de servicio por falta de mantenimiento y el desmantelamiento de piezas. Todo el transporte está fuera de servicio convertido en chatarra. Ante este panorama las autoridades universitarias, que por ley son los responsables por la protección y salvaguarda de este patrimonio de Yaracuy no hacen absolutamente nada y desde que se desató la llamada pandemia del Covid-19 les cayó como anillo al dedo, se desaparecieron y no asisten a la instalaciones para darse por enterados de lo allí sucede, la verdad es lamentable que haya tanta indolencia y el sentido de pertenencia haya desaparecido.

Definitivamente este no tendrá una solución a los grandes problemas económicos que presenta, mientras algunos sectores no tomen conciencia que en estos momentos se impone, ante el deterioro del poder adquisitivo de la mayoría del pueblo venezolano, que ya no es posible continuar incrementando los precios de la forma como viene ocurriendo en rubros como alimentos y medicinas, que se están ajustando ya no a diario, sino entre horas. La justificación que esto se debe a las alzas del dólar paralelo, pero cuando el tipo de cambio baja, esto no se refleja en los precios de los productos. Pero ahora se viene dando el caso que un grupo de comerciantes de la zona de El Manteco, en los cuadrantes calle 32 entre carreras 21 y 24 y en la carrera 22 entre calles 21 y 24, en el centro de Barquisimeto, están siendo víctimas de la avidez desaforada de los arrendadores de los locales, quienes anteriormente les ajustaban el canon de arrendamiento cada seis meses y ahora los aumentos se producen en dólares y cada 4 meses, también con la excusa del alza del tipo de cambio, llegando los incrementos hasta 1.000%, lo cual no los afecta para nada porque los gastos por los servicios los pagan los inquilinos, situación que tiene a muchos propietarios de negocios contra la pared, ya que la caída de las ventas ha sido brutal y apenas si pueden cubrir sus estructuras de costos. Formulamos esta denuncia, porque al final del día, quienes pagamos los platos rotos, somos los consumidores que tenemos que pagar precios más elevados por los bienes que adquirimos, para que los inquilinos puedan pagarle a los agalludos propietarios de los locales, quienes se están metiendo un poco de real en el bolsillo, sin mover un dedo, o acaso me equivoco, porque a los locales no se les han hecho ninguna mejora, sino que están en las mismas condiciones que tenían cuando fueron arrendados, además de acuerdo con el Decreto de Emergencia Sanitaria, no solo están prohibidos los aumentos, sino también los desalojos, así que los afectados deben organizarse y contratar a un abogado que los defienda, así que amigos arrendadores no se olviden el viejo dicho que señala: “La avaricia rompe el saco”.

Los trabajadores de Lara se cansaron y denunciaron este jueves 17 a quienes administran las instituciones del Estado, por la violación masiva de los derechos laborales de los trabajadores de la Administración Pública Nacional y Pensionados. Toda vez que han agotado las vías legalmente establecidas para tal fin. Piden que sean evaluadas; y que se cumplan los estándares exigidos, asimismo que sean sean remitidos a instancias internacionales. Los trabajadores cuentan con el apoyo de Cofavic, Provea, y otras organizaciones Defensoras de los derechos humanos a nivel nacional. En el documento recuerdan que el informe del comité de determinación de la ONU que dicta se cometen Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela es devastador, sin embargo, es importante también señalar, que cerca de 7 millones de trabajadores del Sistema Público y Pensionados, (40% DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA) recibimos salarios de ENTRE 1 DÓLAR Y 3 DÓLARES MENSUALES, es una acción suicida que el gobierno venezolano nos someta a esos indignos salarios, con una economía pobre en su desempeño y una Hiperinflación acumulada desde 2013 hasta hoy, en más de 29 mil 400 Millones %. Léase bien, Así es!!, Según el Economista venezolano Jesús Casique. En la Alemania Nazi, los judíos fueron confinados al hambre y morir de INANICIÓN, solo ingería entre 600 y 700 calorías diarias para sobrevivir, es lo que hoy un trabajador y pensionado venezolano del sector público consume en promedio, los trabajadores del sector público hemos bajado en muchos casos hasta 4 tallas, se han presentado cuadros de desnutrición, lo que ha llevado a enfermedades de distintas patologías, así lo ha reseñado la ONG independiente ENCOVI, que estudia las condiciones de vida del venezolano. Veremos si hay alguna respuesta del gobierno nacional y regional.

Esta semana entregaron en el ente recaudador de Barquisimeto, un combo integrado por dos cartones de huevos, dos mortadelas y 3 pollos, esto ocurre una vez al mes, creyendo que de esta manera le van a resolver el problema del hambre a los trabajadores, pero es algo a lo que tienen derecho porque eso se adquiere con parte de la recaudación del organismo. Pero esta semana pusieron a las mujeres a hacer cola, a pleno sol en la zona de Aduanas, desde las 11:00 am hasta las 3:00 pm sin ningún lugar donde taparse de la tremenda pepa de sol, además allí hubo un desorden y una desorganización total de parte de los jefecitos, desde arriba hacia abajo, hubo algunas trabajadoras que estuvieron a punto de un soponcio, al igual que algunos señores de la tercera edad y también adultos contemporáneos ya que no están acostumbrados a aguantar estos “plantones” ya que no están en ningún cuartel, incluso allí se vieron cuadros dramáticos de algunas madres que se llevaron a sus niños porque no tienen con quien dejarlos, quienes también pagaron esta penitencia, a través de lo cual se burlan y se aprovechan de las necesidades de la gente, ya que en Servicio desde hace años que les eliminaron las bonificaciones y le aplicaron a todo el mundo el escalafón, donde aplican el salario mínimo de 1,2 millones de bolívares que no alcanza para nada y por eso la gente hace el sacrificio de ir a recoger el combo, en estas condiciones tan precarias, de lo que también se aprovecharon algunos transportistas irresponsables que estaban cobrando entre 15 y 20 dólares por una “carrerita” con la excusa de que tienen que pagar la gasolina a precio de oro a los guardias nacionales,. Cuentan algunos de los que participaron en esta deplorable experiencia, que lo único que le dieron a las mujeres para que no se desmayaran, fue agua, y eso de chiripa. La verdad que no hay derecho a que estas cosas pasen en una institución, donde el jefe mayor se jacta de las enormes cantidades de millardos que recaudan gracias al esfuerzo de los trabajadores.

También recibimos esta semana la denuncia de cientos de jubilados de la Alcaldía de Iribarren, a quienes obligan a hacer colas gigantescas bajo un sol inclemente, con la finalidad de hacer entrega de una “Fe de vida”, sin ningún tipo de consideración y desconociendo que en su mayoría son personas de la tercera edad, muchos de ellos con problemas de salud, para quienes constituye un verdadero calvario este tipo de actuaciones en contra de las personas más vulnerables. Pero pueden tener todos la plena seguridad, que mientras los tienen en plena calle calándose un plantón a pleno sol, el burgomaestre achocolatado está cómodamente instalado en su oficina, con aire acondicionado, tal vez tomándose un refresco comiendo el desayuno, sin ninguna clase de preocupación por lo que puedan estar sintiendo estas personas, quienes en su mayoría dedicaron gran parte de sus vidas para servir en esta dependencia y es de esta forma como ahora les están pagando por sus servicios. Estos son los ejemplos de las cosas que no debe hacer ningún alto jefe de la administración pública, porque se olvidan que sus cargos son efímeros y mañana pueden estar en la calle, sin cargo, sin carro y sin chofer pasando roncha y pueden tener la certeza que es muy probable que algunos de estos “abuelos” les de una lección ofreciéndoles un vaso con agua. De esta cabuya tengo un rollo bastante largo y han sido muchos los funcionarios que actuaron de la misma manera y andan en las calles solos, tristes y abandonados, sin que nadie les tienda una mano

Ante las numerosas manifestaciones de irresponsabilidad por parte de algunos sectores de la población, quienes se han tomado muy a la ligera la pandemia de la COVID-19, incluyendo algunos funcionarios públicos que continúan haciendo fiestas sin ningún tipo de prevención en cuanto al cumplimiento de las normas de bioseguridad, sin que nos quede nada por dentro, nos parecen muy sanos y oportunos, los operativos que han estado haciendo los organismos de seguridad en el estado Lara, de detener y darles una charla de 4 horas y aplicarles una multa a quienes no cumplan con el uso del tapa boca, del distanciamiento físico, ya que se observa con preocupación, como es que han comenzado a incrementarse los casos de contagios del Covid-19, y en varias oportunidades la entidad larense ha estado en los primeros lugares con mayor numero de contagio comunitarios. Ya lo hemos alertado, la gran mayoría de los centros asistenciales del país están full, no tienen capacidad para recibir a más nadie, de tal manera que lo más prudente y responsable, es que cumplan con los protocolos establecidos y no corran el riesgo de convertirse en un número más de la fatídica estadística que anuncia el gobierno todos los días. El Covid-19 sigue en la calle y nos dieron todo el mes de diciembre para salir a buscarlo y puede estar donde usted menos lo piense.

Juan Bautista Salas