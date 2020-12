Docentes venezolanos: El 2020 significó la muerte de la educación en el país

Los lideres gremiales en el estado Lara consideraron el año 2020 como una catástrofe para la educación pues retrocedió la calidad educativa a niveles insostenibles

La lucha por la reivindicación social de los docentes no se detuvo en este 2020 a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus, que sin duda alguna se unió con la crisis que ya venía atravesando desde hace algunos años la educación venezolana. Sin embargo, este año fue el más crítico para el sector.

Las respuestas del régimen a las exigencias que hizo el gremio docente, al menos en el estado Lara, nunca llegaron. Ante esto el Plan País, de la administración del presidente interino Juan Guaidó trabaja desde hace meses para que los docentes de todo el país, puedan ser beneficiados con un bono, similar al que entregó al sector salud, sin embargo tampoco se ha hecho efectivo.

Desde enero, los docentes activos y jubilados del estado Lara iniciaron la lucha mejoras salariales y sociales. El día del maestro convocaron a un paro nacional por la dignificación de su salario, el cual, tiene al gremio en pobreza extrema, pues no les alcanza para alimentarse ni vestirse, aseguró en ese momento el profesor Luis Arroyo, coordinador de la Coalición Sindical que agrupa a los educadores en Lara.

Febrero

En febrero el profesor Frank Andrade, Secretario Nacional del Colegio de Profesores, consideró que la hora de convocar una huelga general había llegado, pues el gremio docente tanto activos como jubilados, eran merecedores de una mejor calidad de vida porque este es el sector encargado de iniciar la vida productiva de los ciudadanos.

Marzo

Llegaba la pandemia del nuevo coronavirus y los docentes vieron su profesión pender de un hilo, luego de que el régimen de Nicolás Maduro suspendiera las clases en todos los niveles.

Muchos creyeron que por el colapso de los servicios no era viable la educación a distancia para evitar contagios del coronavirus.

Ya el sueldo de los docentes en este mes del año no alcanzaba ni para comprar un par de zapatos. Así lo afirmó Andrade a Elimpulso.com. “La mayoría cobra un poco más del salario mínimo. En este momento un cartón de huevos sobrepasa los 300 mil bolívares, es decir, los docentes no tienen ni para comprar este alimento”, mencionó Andrade.

Una de las mayores críticas a la administración chavista fue no haber incluído a los trabajadores del sector públicos en las medidas económicas que fueron anunciadas en el mes de marzo para soportar la pandemia de la COVID-19, asegurando que estos trabajadores son los más necesitados y desprotegidos.

Abril

El régimen anunció durante el mes de abril que el año escolar en el país debía culminar vía online desde las casas, decisión que criticó todo el sector docente pues el colapso de los servicios no lo iba a permitir. Sin luz, sin internet y sin recursos, pues no todos los docentes tenían los equipos necesarios para ello, ni tampoco los padres y representantes podían financiar algún teléfono celular inteligente o computadora para que sus hijos estudiaran a distancia.

Luis Arroyo, señaló en ese momento que, desde que el régimen chavista tomó el poder de Venezuela, tuvieron como objetivo politizar la educación para tener un mayor control social. Por lo que manifestó que la decisión de culminar el año escolar en las casas vía Internet, sólo agudizará la mala calidad de la educación.

“El 70% de los docentes no tienen cómo comunicarse con sus alumnos desde los hogares (…), estando en clases presenciales tampoco lo han tenido, porque muchos de sus docentes, ante la precariedad económica, tuvieron que irse del país o cambiar sus horarios laborales“, comentó.

Lea también: Frank Andrade calificó como una “grotesca mentira” la posibilidad de culminar año escolar desde las casas #13Abr

Mayo

El presidente interino Juan Guaidó consideró durante un encuentro virtual con con representantes del magisterio y sindicatos de docentes del país, que la única manera para salir de esa situación es la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional.

Con la pandemia la mayoría de las protestas y encuentros entre los gremios y el gobierno interino eran vía online. En este sentido, Guaidó pidió a los docentes no desmayar en la lucha para juntos rescatar la educación en Venezuela. “Le pido a esa gran fuerza que son los docentes, que no desmayen en la lucha, que sigamos juntos y unidos. Tenemos la responsabilidad y la oportunidad de rescatar el sistema educativo en Venezuela”, expresó Guaidó.

Los docentes participantes en esta reunión junto al primer mandatario denunciaron que los centros educativos no cuentan con agua potable, elemento fundamental para la prevención del coronavirus; por lo que es imposible cumplir con las normas mínimas de precaución, como ha ocurrido en otros países donde se ha levantado el confinamiento y se han retomado las clases.

Junio

Ya finalizado el primer semestre del año era claro que la gran masa estudiantil no había cumplido con los objetivos planteados durante el atropellado año escolar 2019-2020.

Los recortes de luz y la desigualdad en el acceso a la tecnología fueron razones que incidieron en que no se cumplieran los objetivos de la educación a distancia en este año lectivo, impuesta debido a la pandemia de la COVID-19.

De acuerdo con el Sindicato Venezolano de Maestros, los estados más afectados fueron Zulia, Mérida, Táchira y Lara. Algunas instituciones en estas regiones sólo completaron dos de tres lapsos este periodo escolar.

El pasado lunes 29 de junio, el profesor Luis Arroyo, dijo aseguró que el 80% de los estudiantes venezolanos no pudo cumplir los requisitos académicos por falta de dispositivos tecnológicos.

El confinamiento se quedó durante el segundo semestre de 2020

Las clases virtuales se desarrollaron a pesar de la crisis de los servicios públicos. La educación pública retrocedió a niveles impensables.

Los maestros y padres se las ingeniaron para concluir un segundo lapso e iniciar el tercero con mucha incertidumbre e improvisación a distancia. Dos meses después, aún en pandemia, el panorama de este nuevo año escolar 2020-2021 no es muy distinto al de hace seis meses, incluso podría ser peor: la deficiencia en los servicios básicos (electricidad e Internet), la falta de recursos o dispositivos tecnológicos en los hogares, el aumento de la deserción escolar y las deficiencias que muchos estudiantes arrastran para este nuevo año suponen un gran reto para el sistema educativo venezolano, en crisis desde hace años.

Aunque este nuevo año escolar se iniciará de manera virtual, aún no se sabe qué ocurrirá en unos meses. El pasado 21 de agosto, Nicolás Maduro planteó un regreso a clases parcialmente presencial a partir de octubre, propuesta que rechazaron tanto educadores como padres debido a que los casos de contagios diarios de COVID-19 en el país no descendieron.

Dos días después informó en el programa Aquí con Ernesto Villegas que se realizaría una encuesta para conocer la opinión de los venezolanos sobre el regreso a clases de manera presencial, y aclaró que se podría hacer un ensayo para una dinámica mixta, que combinará las clases presenciales con la educación a distancia.

El año 2020 el peor año para la Educación en Venezuela

Para el profesor Luis Arroyo este año 2020 ha sido el peor que se ha vivido a nivel educativo tanto para los estudiantes como para el docente.

Para los estudiantes representó un retroceso total, según el coordinador de la Coalición Sindical que agrupa a los educadores en Lara, pues si la calidad de la educación venía en detrimento, la pandemia vino a acabar con lo que quedaba.

“Aquí hubo un retroceso de lo peor. Yo digo que una educación de la colonia o peor que esa época. El diseño curricular y la calidad académica ha retrocedido enormemente. Nosotros exportamos la calidad educativa a otras latitudes. El panorama ahora no es negro, es muy negro para la educación y para el futuro de Venezuela”, comentó a Arroyo a Elimpulso.com.

Asimismo señaló que a nivel de infraestructura también va en picada. “Ni se diga de la infraestructura escolar que está destartalada y deteriorada. No le han metido mano, no hay baños, no hay agua. Ya no hay dotación, no hay laboratorio, tampoco canchas deportivas en buen estado”.

Arroyo consideró que para el gremio docentes el 2020 fue el año donde murió la convención colectiva. “Destruyeron la contratación colectiva desconociendo un logro obtenido desde hace muchos años. Hay deudas cuantiosas con el gremio docente que deben ser saldadas por el régimen”, sentenció.

Frank Andrade: El gobierno mató la carrera docente en este 2020

El profesor Frank Andrade, Secretario Nacional del Colegio de Profesores aseguró que este año la carrera de la docencia fue asesinada por el régimen de Nicolás Maduro.

“Terminaron de profundizar lo que nosotros veníamos diciendo en años anteriores sobre la pobreza extrema en el magisterio venezolano. Ha sido profundamente negativo desde todo punto de vista educativo. Vemos como en las escuelas la calidad de la educación desmejoró notablemente. El deterioro del aspecto social de los docentes se profundizó. La infraestructura de escuelas y liceos están en franco deterioro. No hay material didáctico, no hay laboratorios. Nada existe. Ellos prácticamente mataron la educación en este país”, dijo Andrade, quien no detuvo la lucha del gremio ni en pandemia.

El líder sindical aseguró que el panorama para el 2021 no pinta nada bien y que la solución para volver a levantar la educación en el país pasa por el cambio político definitivo, de lo contrario, la crisis educacional de Venezuela se profundizará hasta que desaparezca y volvamos a niveles de la colonia.