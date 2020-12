OPINIÓN Navidad #23Dic

Al llegar la Navidad pienso en Venezuela. Hemos padecido lo indecible este año. Iglesias, escuelas y universidades cerradas, sin gasolina, sin luz eléctrica, sin gas, con hambre, sin medicinas, ancianos abandonados, niños desnutridos, y muchos de nuestros compatriotas fallecidos a causa de esta situación, sin olvidar la tradicional explosión de la corrupción y el hampa. Hace unos años el encierro era de noche, hoy es todo el día. Venezuela es hoy un país sin rumbo. Somos un pueblo sin saber qué le espera. Un buen número de nuestros muchachos se ha ido. Los países hermanos ya no soportan la migración venezolana y nuestros compatriotas sufren el maltrato en varios de los países receptores. A diferencia de lo que en otra época ocurrió en Venezuela, donde recibíamos con amabilidad a todo extranjero que acá llegaba.

Así nos llega la Navidad, qué diferente a mi época. Entonces era alegría, regalos, fiesta, confraternidad espontánea incluso con quienes no eran tan amigos. En Barquisimeto, vivíamos las misas de aguinaldo, los patines, los desayunos después de esas actividades y siempre cantando. Recuerdo las visitas a tiendas con mis padres y hermanos, donde se preparaban, sin que los niños lo supiéramos, lo que el Niño Jesús nos traería. Tengo muy presente la tienda Sears de la avenida 20 con calle 26. Allí había un San Nicolás y los niños hacíamos cola para hablar con él y entregarle nuestras peticiones por escrito o verbalmente. El señor que hacía de San Nicolás oía a cada niño con gran paciencia, alguno que otro lloraba ante esa figura de vestimenta roja y barba blanca muy larga, pero éramos felices, salíamos sonriendo y con gran expectativa de lo pedido. Luego visitábamos pesebres, había unos muy buenos y grandes que admirábamos los niños y adultos. Todo eso se acabó y más este año, en el cual hemos conocido esa rara enfermedad, por lo menos para el común de los seres humanos, llamada Covid-19, peligrosa, mortal, venida, se dice, de muy lejos, de China, pero ya extendida en el mundo entero y con el anuncio de una nueva cepa que se contagia más rápido. Me impresionó la expresión del Primer Ministro israelí Netanyahu, de que “hay que cerrar el mundo” en vista del peligro de esa enfermedad. En Venezuela llevamos años sufriendo torturas inclementes del mundo oficial, cuyo personaje más importante, está justamente acusado y ya señalado con suficientes elementos como responsable, por la Corte Penal Internacional, de violación de los Derechos Humanos. Deberá responder esos señalamientos. Así son hoy nuestras navidades. Pero la conmemoración del nacimiento de Dios es una esperanza, un aliento, de que el mundo puede mejorar, si volvemos la mirada a ese Niño, al Emmanuel, Dios con nosotros, y no lo abandonamos. El mundo tiene sed de Dios y no lo sabe o peor, lo sabe y no le importa. Mi familia cada 31 de diciembre asistía a un Te Deum en la iglesia La Paz, para dar gracias por los beneficios recibidos el año que terminaba y a las 12 en punto, justo al comenzar el año nuevo, comenzaba la Misa. Un año, ya yo de nueve años, me di cuenta que mucha gente lloraba, había muchos presos políticos. Aquel 1 de enero comenzó el Niño Dios a regalarnos la libertad de Venezuela, espero volver a ver libre nuestra Patria muy pronto. Feliz Navidad.

Joel Rodríguez Ramos