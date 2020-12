Miguel Pizarro destacó avances del caso Venezuela en la ONU #28Dic

El Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, destacó este lunes 28 de diciembre los avances que ha tenido el caso Venezuela en la ONU y se enfocó en dos puntos fundamentales que, a su juicio, son síntoma del avance que se tiene dentro del sistema.

Indicó el parlamentario que el primer punto se mide en términos de acceso político y sostuvo que la oposición venezolana ha sido un factor víctima de represión y persecución den el país.

Lea también: Parlamento Europeo mantiene respaldo a Juan Guaidó #28Dic

“Yo creo que la Asamblea Nacional (AN), el Gobierno Interino, el movimiento de la alternativa democrática no es un factor de disturbio, no es un factor con responsabilidad dentro de la crisis, sino al contrario, es un factor víctima del modelo de represión y persecución”, expresó Pizarro.

Como segundo punto, afirmó que representan a un movimiento que expresa la mayoría de la opinión pública venezolana. “Nuestras exigencias, nuestras demandas, están claramente conectadas a una solución política al conflicto venezolano”, agregó.

Insistió el diputado en que buscan elecciones libres, asistencia humanitaria sin propaganda y la capacidad de una transición ordenada.