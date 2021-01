Stalin González y Marialbert Barrios renuncian a su curul en la AN

A solo un día para que la Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó instale un nuevo periodo parlamentario luego de la aprobación de la continuidad constitucional el pasado 26 de diciembre, los parlamentarios Stalin González y Marialbert Barrios renunciaron a su cargo.

“Hoy se cierra un capítulo lleno de aprendizajes, de grandes aciertos pero también de errores de los que estoy consciente. Sin embargo, no me detuve porque para alcanzar la libertad y el bienestar de los venezolanos no hay obstáculo que valga y la entereza es mi bandera”, manifestó González en Twitter.

El político también compartió un artículo de opinión de su autoría publicado en El Mundo, titulado No podemos ser como ellos.

González agradeció a los electores que le dieron su voto en el 2015 y que además lo alentaron a continuar con su labor.

“Esto no es un adiós ni un hasta luego, seguiré trabajando desde todos los espacios posibles, mi norte es claro. Queda mucho trabajo por delante, debemos organizarnos e intercambiar ideas. Es hora de respetarnos y construir espacios direccionados hacia la democracia”, manifestó.

En tanto la diputada por el partido Primero Justicia afirmó en Twitter que seguirá trabajando por la restauración de la democracia en Venezuela.

“Gracias a mi partido, Primero Justicia, por ser la plataforma de acción para nuestra gestión de servicio a los venezolanos. Gracias a los aliados de la causa democrática, dentro y fuera del país, que han creído en nosotros con nuestros aciertos y nuestros errores”, expresó.

Este martes 5 de enero se instalarán los diputados electos en el proceso del 6 de diciembre del año pasado, en el que el chavismo obtuvo la mayoría en medio de una histórica abstención ciudadana.