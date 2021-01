Basabe: Pido a la Divina Pastora por el fin de la pandemia y un futuro mejor para Venezuela #5Ene

Monseñor Víctor Hugo Basabe, Obispo de San Felipe y Administrador Apostólico de Barquisimeto, explicó mediante una carta que “no ha sido una decisión fácil de tomar” el posponer la procesión de la Divina Pastora, pero es fundamental “proteger la vida del pueblo” ante la pandemia de la COVID-19.

“No ha sido una decisión fácil de tomar; mas estamos convencidos

que es nuestro deber primordial, y el mío particularmente como pastor de esta grey, ante el momento por demás peligroso que vivimos a causa de esta Pandemia que azota a la humanidad, proteger la vida del pueblo cuyo pastoreo me ha sido confiado”.

En este sentido, pidió comprensión a la feligresía y sumarse desde sus hogares a esta manifestación de fe, que en esta oportunidad se llevará a cabo de forma virtual.

“Pido a todos comprensión y sumarse desde sus hogares y en familia a través de los medios y redes de la Arquidiócesis de Barquisimeto y medios de comunicación regionales a lo que hemos preparado para participar en la “Peregrinación Virtual de todos los fieles devotos al Santuario de la Divina Pastora”.

Por otra parte, expresó que aunque la procesión de la Divina Pastora inició hace 165 años “por la presencia de una peste que azotaba a Venezuela y a

la ciudad de Barquisimeto; la Venezuela y la Barquisimeto nuestras no son las de hace 165 años y, el flagelo ante el cual estamos, lo que principalmente necesita para hacer sus estragos es que las personas se movilicen en masa y sin las debidas precauciones”.

“Estamos pues, ante una situación totalmente diferente. No es que

no poseamos la fe de nuestros hermanos del pasado o la fe del p. Macario Yépez, solo que estamos en un momento diverso en el que realizar una masiva peregrinación podría verse en cambio como un acto de tentación a Dios, que ya nos ha mirado con misericordia, pero al que no podemos desafiar haciendo lo que no es debido en este momento”, acotó.

Por último, elevó su oración a la Divina Pastora para que cese la pandemia de la COVID-19.

“Seguro estoy, que la Pastorcita amada, nos acompaña y protege en este momento y que ella con su manto de amor nos cubrirá en medio de nuestras tribulaciones”, concluyó.