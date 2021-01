OPINIÓN Se busca un Emprendedor: La creación de un producto #5Ene

“Haga algo que la gente quiera. No hay nada más valioso que cubrir una necesidad insatisfecha.

Si descubre que algo no funciona y es capaz de lograr que lo haga y de ofrecérselo a los demás, tiene en sus manos una mina de oro.” Paul Graham, fundador de Y Combinator, empresario capitalista y articulista en Paulgraham.com

Aquellos emprendedores exitosos, siempre están creando productos o servicios de valor. El mundo ofrece muchas oportunidades. Lo que interesa es encontrar aquello que le falta a la gente y ver cómo hacérselo llegar. El propósito es mejorar un poco la vida de los demás. No se pueden hacer transacciones con los demás si no se tiene algo con lo cual intercambiar y además que tenga un valor apreciado por el que te pudiera comprar.

Todo esto es un proceso repetitivo, se crea un producto con valor, que los demás quieran comprar, con un precio que consideren razonable, que cubra sus necesidades y que finalmente permita al emprendedor beneficios para seguir operando.

Como muy bien lo señala Josh Kaufman “ Si se elimina alguno de los factores antes señalados, el emprendedor se queda sin negocio…Una empresa que no genere un bien de servicio o valor para los demás no es una empresa sino un hobby. Una empresa que no llame la atención es un fiasco. Una empresa que no venda el producto de valor que genera es una empresa con pérdidas. Una empresa que no ofrezca lo que promete es un fraude. Una empresa que no ingrese suficiente dinero para seguir operando cerrará inevitablemente.”

En realidad las empresas están compuestas de cinco procesos

interdependientes.

La creación de un producto de valor. El Mercadeo, Las Ventas, El suministro del producto y Las finanzas.

Cuanto más real sea el producto de valor que se cree para los demás, mejor irá su negocio y más riqueza acumulará, así de sencillo.

Como afirma Michael Masterson en Ready, Fire, Aim, “ No espere que las habilidades ajenas a los cinco factores de un negocio, sean rentables económicamente. Encuentre la manera de emplearlas para generar un valor económico y encontrara la forma de cobrar por ello.

Cualquier habilidad o conocimiento que le ayude a crear algo de valor, un mercado, unas ventas, una provisión o una financiación empresarial tiene un valor económico”.

Definitivamente, mientras más claro posible, el emprendedor entienda el proceso que acabamos de señalar y pueda con mucha seguridad y lo más simple posible, explicar su idea de negocio bajo los cinco factores señalados, entonces, además de clarificar su idea, podrá estar seguro que su idea funcionará y tendrá éxito.

Italo Olivo

www.iolivo.com