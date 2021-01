12 días sin electricidad y reserva de gas para 48 horas ponen en jaque a la Urbanización Sucre #6Ene

Al menos 81 familias que habitan en las torres 25 y 26 de la Urbanización Sucre de Barquisimeto están al borde de quedar sin posibilidad para cocinar y alimentarse, por cuanto hoy cumplen 12 días sin fluido eléctrico y tan solo les queda reserva de gas para 48 horas.

En una situación de jaque están los habitantes de esta zona situada en la avenida Libertador entre carreras 34 y 37, al centro oeste de la ciudad, quienes contaron a Elimpulso.com la odisea que han vivido desde la tarde del 25 de diciembre cuando dejaron de funcionar transformadores que alimentan el sector y quedaron sin electricidad dos alas del conjunto residencial, una en cada referida torre.

Alfonso Rueda, uno de los afectados por la situación, especificó que los transformadores afectados habrían sido sustituidos hace cuatro meses, pero por sobre carga debido al uso de cocinas eléctricas en la zona, días atrás comenzaron a botar aceite y el 25 de diciembre dejaron de funcionar.

Estas familias pasaron el día de Navidad y año nuevo a oscuras y con la buena voluntad de sus vecinos quienes los acogieron y les han brindado apoyo para refrigerar alimentos, cocinarlos o calentarlos; sin embargo la situación ya es insostenible.

Por esa razón se han comunicado con Gas Lara para surtirse de nuevo con gas doméstico; no obstante la respuesta positiva no ha llegado pese a que ya pagaron por el servicio. Además, conversaron hoy con trabajadores de Corporelec Lara, quienes les indicaron que no poseen transformadores para sustituir los dañados.

En ese sentido les instaron a esperar.

“Como vecinos entendemos a los trabajadores de Corporelec que nos explicaron que ellos han tenido que asumir la premura de ciertas responsabilidades de otros organismos que no les completen a ellos. Si tuviéramos gas, podríamos esperar a que lleguen los transformadores de Caracas”, contó Rueda.

Se conoció que una situación similar se vive en los sectores 1 y 2 de La Antena, parroquia Unión de Barquisimeto, donde tampoco tienen electricidad por fallas en transformadores y el gas está por terminarse.

Pese a la delicada situación, estas familias no han logrado encontrar un desenlace efectivo en Corporelec ni Gas Lara.