Jean Carlos Rojas: Unidos debemos diseñar una estrategia común que nos permita avanzar y conquistar espacios políticos

Es el momento perfecto para “unirnos y diseñar una estrategia común que nos permita avanzar y conquistar espacios políticos, perdidos en los últimos años, tras el abandono del voto como herramienta constitucional para dirimir conflictos”, asegura el docente universitario y ex secretario de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en el municipio Torres, estado Lara, Jean Carlos Rojas.

El dirigente político larense recomendó a quienes han liderado las últimas acciones tendientes a sacar a Nicolás Maduro del poder, a tomarse un tiempo prudencial, dejar de lado los intereses personales y partidistas y, deslastrarse de las posiciones y personajes radicales, cuyas fallidas acciones han alimentado la frustración de la población venezolana y han generado un tremendo rechazo.

Rojas Leal recordó que al régimen de Nicolás Maduro le conviene mantener a los venezolanos abatidos, desanimados y desesperados, pero fundamentalmente desarticulados, pues a sabiendas de que el chavismo también ha perdido fuerza y apoyo electoral, se sabe poseedor de un arma poderosa que la oposición no termina de entender: disciplina, organización y movilización, a la cual hay que agregarle un aparato represivo perfectamente aceitado.

“Los venezolanos debemos comprender que hay que mantener la lucha conforme a la gravedad de la situación que estamos viviendo. Y sobre todo, no podemos seguir subestimando al chavismo, su capacidad de organización y de movilización, su estrategia política y su aguante frente a las presiones internacionales y a las luchas y protestas internas escenificadas acá”, aseguró.

El docente pidió a cada venezolano mantener la esperanza y la firme convicción, de que podemos transformar y cambiar el país si todos asumimos nuestro rol ciudadano. Esta consciente que hacerlo es difícil, sobre todo cuando la realidad del día a día se encarga de golpear con furia especialmente a los sectores más vulnerables: niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Insistió que necesariamente hay que unirse, entendiendo que unidad no significa pensar todos de la misma manera, firmar un cheque en blanco ni aplaudir todas las decisiones que adopten los líderes opositores. “Es hora de una unidad férrea capaz de elaborar una estrategia que nos permita avanzar en el camino de la transformación y conquistar espacios en la vida política venezolana”.

Negociación política

Asimismo, Rojas recomendó a los dirigentes políticos, tanto de gobierno como de oposición, poner sobre la mesa todas las cartas posibles para iniciar un verdadero proceso de negociación que conduzca a una salida, lo menos traumática posible, a esta grave crisis política, social y económica que atraviesa el país y que derive en elecciones reales con árbitros imparciales y cuyo proceso pueda ser verificado desde el inicio hasta el final.

“No hay otra opción. La respuesta tiene que salir de un proceso de negociación política de alto rango. Olvidemos la tesis de la invasión militar extranjera. La comunidad internacional no hará más de lo que hasta ahora ha hecho, porque ha visto que lamentablemente en Venezuela no estamos unidos”, puntualizó, al insistir que acompañamiento internacional no puede traducirse en otro tipo de apoyo.

Solicito admitir los graves errores cometidos y entenderlos para, a partir de ellos, diseñar una nueva estrategia que derive en el surgimiento de una oposición estructurada y coherente y que evite la generación de falsas expectativas que se traducen en más frustración.

Para ello también recomendó escuchar a la gente de a pie, al ciudadano común, a las bases que conforman los partidos políticos, a las organizaciones no gubernamentales, gremios profesionales y sindicales, etc.

“Aprendamos a convivir de la mejor manera, más allá de nuestras diferencias políticas. Nos enfrentamos con el hecho de que tenemos dos gobiernos y ninguno de los dos está dando respuesta a los graves problemas que vivimos los venezolanos y para cautivar de nuevo al venezolano, urge diseñar y ofrecerle una opción real de cambio”, preciso.