Sitios nocturnos, teatros, cines y espacios cerrados no pueden abrir durante la semana de flexibilización #12Ene

Este martes durante el parte oficial sobre COVID-19 en Lara se reiteró que los bares, tascas, cines, teatros y similares; y sitios nocturnos en general no pueden abrir durante la semana de flexibilización de la cuarentena, por ser espacios cerrados.

El General Martín Maldonado, secretario para la seguridad y paz en Lara, durante el programa radial de la Gobernación de Lara, recordó los horarios y sectores autorizados para laborar durante esta semana bajo el esquema 7+7, pero además dijo que el horario para los centros comerciales fue extendido hasta las 9:00 p.m.

“Sin embargo los locales internos deberán cerrar apegándose al tipo de sector y horario laboral en que se encuentren. Es decir, si está en un centro comercial, pero su sector laboral indica que debe cerrar a las 2 de la tarde, a esa hora debe cerrar”, detalló.

La aquí los horarios y sectores autorizados para laborar durante la semana de flexibilización en Lara.

Entre los horarios establecidos, destacó que las entidades bancarias laborarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. registros y notarías de 8:00 a.m. a 12:00m, consultorios médicos y odontológicos de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. peluquerías, industria textil y calzado de 10:00a.m. a 5:00 p.m. mientras que la comercialización textil y calzado y taller de costura y mercería será de 12:00 m a 5:00 p.m.

El sector transporte laborará de 7:00 a.m. a y 7:00 p.m. licorerías de 1:00p.m a 6:00 p.m. solo para llevar, heladerías y cafeterías de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. solo para llevar.

