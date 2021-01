Magisterio está convocando protesta nacional para el viernes 15 de enero “Día del Maestro” #14Ene

Que se instale una comisión con las autoridades para discutir sobre las violaciones a los derechos laborales de las cuales han sido víctimas, es la principal exigencia del magisterio venezolano, afirmó el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, al advertir que: “No queremos sorpresas, queremos cosas tangibles”.

Reveló que para el 15 de enero cuando se celebra el Día del Maestro, pero además se conmemora el 89 aniversario de la fundación de la Federación Venezolana del Maestro, lo han declarado “Día de Protesta Nacional” y van a emplazar al Ministerio de Educación a que fije la fecha para instalar la Comisión que evaluará todas las violaciones a la convención colectiva vigente.

Alzuru denunció que las nueves federaciones firmantes de la convención colectiva duraron año y medio conversando y reunidos con el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, para encontrar soluciones al problema, pero ninguno de los acuerdos se cumplió.

El representante del gremio afirmó que ahora los reclamos se han realizado por la vía legal y oficial, a través del Ministerio del Trabajo, más allá de la diplomática o de acuerdos.

Advierte que no están pídiendo aumentos, porque ninguno que les den resuelve el problema, porque a un educador no le alcanza ni para pagar pasaje para ir al centro de trabajo, pero las autoridades les piden que vayan dos días al centro educativo, cuando ganan entre 1 y 3 dólares mensuales y no pueden pagar los pasajes

El dirigente gremial ratifica que el gremio magisterial, no está preparado para un posible reinicio semi-presencial de las actividades académicas, durante entrevista radial.