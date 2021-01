Avenida La Montañita, en Palavecino, se convirtió en vertedero de basura #18Ene

Transitar por la avenida La Montañita del municipio Palavecino, Estado Lara, es ser testigo de montones y montones de basura que los vecinos de la zona han generado, tras no contar con el servicio frecuente de recolección de desechos sólidos, el cual le compete a la Alcaldía de esa jurisdicción encabezada por Mirna Vies.

Esta situación de esperar semanas por el servicio de aseo urbano no es nuevo para Rosaura Castillo, quien contó a Elimpulso.com que varias veces ha tenido que sacar la basura desde su casa hasta la isla de la referida avenida, a la altura de la urbanización El Recreo, para no generar un foco de contaminación en su hogar, y también a modo de protesta silente ante un servicio que además de costoso, no funciona con regularidad.

Castillo indicó que hace al menos tres semanas que el aseo no pasa por esta zona y por esa razón se nota la acumulación de bolsas de basura..

Es tarea de laaAlcaldesa Mirna Vies, como autoridad municipal, mantener las vías públicas limpias y asfaltadas, además de la limpieza del monte y el mantenimiento del ornato; sin embargo el reflejo de esta avenida, da cuenta del nivel de prioridad en que se encuentra este asunto para las autoridades de Palavecino.

En un terreno baldíodel sector El Recreo, situado justo al lado del Centro Diagnóstico Integral “Dorotea Navas”, en el cual además se atiende a pacientes con COVID-19, se generó un vertedero de basura a cielo abierto en el que más de una vez al día se observa a personas buscando algo para comer o vestir.

Las bolsas de basura, el monte que ‘se come las aceras’ y una importante cantidad de huecos en el asfalto, son visibles para el transeúnte de la Avenida La Montañita, desde su inicio en la Avenida Intercomunal hata su fin en el sector El Amanecer. Los moradores de Palavecino exhortan a la Alcaldía para dedicarse a hacer su labor y mantener las áreas y servicios públicos.