OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: Perspectivas económicas 2021 (Parte II) #20Ene

Este trabajo realizado por Gerardo Álvarez, miembro de nuestra institución de aquilatados valores profesionales, demostrados a través del ejercicio de su largo desempeño como economista y como profesor insigne de nuestra Alma Mater, la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado,” es motivo de recopilación, y profundo análisis, para quienes necesiten una guía acertada de lo que en materia económica sucede en el país. Cito:

“Lamentablemente, debemos adelantar que las perspectivas de la economía para este año que apenas comienza no lucen muy alentadoras para todos los sectores de la población. Eso han señalado casi todos los analistas económicos del país así como organismos multilaterales de desarrollo de muy alta credibilidad. Quizás el principal motivo proviene del muy precario comportamiento que ha exhibido nuestra economía a lo largo de los últimos años y especialmente en el 2020, producto no solo de la pandemia que ha afectado visiblemente a todos las economías del mundo , sino consecuencia entre muchas otras causas de la abrupta disminución de la producción nacional o del tamaño de nuestra economía que se ha reducido a su mínima expresión (en los últimos siete años se ha reducido en un 80%), de la disminución progresiva y peligrosa de la producción petrolera (hoy en día producimos lo mismo que hace 80 años en 1940), de un proceso de hiperinflación indetenible desde hace tres años (la tasa de inflación acumulada durante ese lapso ha sido superior a 15.000% según cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional), del cierre del 75% de nuestras industrias y 60% de nuestras empresas comerciales , según cifras de los organismos gremiales correspondientes ,de una muy importante disminución aproximada de un 90% de la inversión privada , de un aumento nunca antes visto de las importaciones de bienes terminados aun sin pagar ningún tipo de impuesto afectando considerablemente nuestra balanza de pagos y para no extendernos más de un incremento exponencial en los niveles del gasto público irreproductivo que ha generado una explosión artificial en la liquidez monetaria (tan solo en el 2020 aumentó 10.000% al pasar de Bs. 520.000 millones a 500.000 millones aproximadamente al cierre del mismo año ) que se tradujo en una distorsión del sistema de precios de nuestra economía y un salto brutal en el precio de la divisa que paso en enero de 2020 de Bs. 42.000 a más de un millón al cierre del año aumentando 25 veces su valor. En suma , el año 2020 se caracterizó por una disminución considerable de su Producto Interno Bruto del 30% , los niveles de producción de petróleo llegaron a niveles mínimos históricos de más o menos 350.000 barriles diarios y el gobierno continuó aplicando un modelo económico basado en inyectarle a la economía ingentes cantidades de dinero inorgánico , sin respaldo ni en la producción nacional ni en la producción petrolera en las reservas internacionales y sin importar sus nefastas consecuencias que generaron un colosal desequilibrio macroeconómico entre ingresos y gasto público, que se manifestó en aumentos exponenciales en los precios de los bienes y servicios y una escalada inédita tanto en los niveles de liquidez monetaria como en el precio del dólar.

Veamos a continuación que podría pasar en la macroeconomía venezolana en 2021, tomando en consideración las cuatro premisas fundamentales que esbozamos al comienzo. Continuará…

Maximiliano Pérez Apóstol