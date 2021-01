Este es el joven venezolano elegido como la 1ra selección del draft de la MLS

Daniel Pereira se sentó con su familia para mirar el SuperDraft de la MLS, sin esperar que su nombre fuera el primero en mencionarse. Pero ocurrió. El joven que llegó desde Venezuela pidiendo asilo en Estados Unidos fue reclutado por el equipo de expansión Austin FC, con la selección de honor en el draft.

El astro del Virginia Tech se había entrevistado mediante videoconferencias con otros equipos que realizarían las primeras selecciones en el draft. Y entre una y otra conversación, se dio tiempo de echar un vistazo a los otros candidatos a ser reclutados en el primer puesto.

“Yo no estaba esperando realmente ser el primero, por todos los simulacros del draft que se habían hecho y por lo que se había dicho”, comentó Pereira el jueves. Es un honor, como dije. Estoy contento, realmente contento. Mi familia está llorando. Simplemente es un momento que jamás olvidaré.

Pereira es el primer jugador seleccionado por la franquicia más nueva de la MLS.

En Caracas, el joven jugó en categorías juveniles Sub14 y Sub16 hasta que en 2015 sus padres, ambos contadores públicos, salieron de Venezuela con él y aterrizaron en Estados Unidos con visas de turistas. Meses después pidieron asilo.

Los Pereira se asentaron en el área de Roanoke, Virginia.

El joven futbolista tenía 15 años, no hablaba una palabra de inglés, no estaba acostumbrado al frío y no conocía a nadie en la Northside High School. Su madre empezó a trabajar en la cocina de un restaurante y su padre como jardinero.

Poco después, el joven comenzó a destacarse en ligas juveniles de fútbol. Tras su primera temporada en el Virginia Tech, fue seleccionado miembro del equipo ideal de su conferencia.

Pereira decidió dejar la universidad de manera anticipada para llegar a la MLS, tras firmar un contrato Generation Adidas con la liga. Esos convenios buscan elevar el nivel de los jóvenes talentos del fútbol en el país.

“Nunca pensé que sería profesional. Era mi meta, pero yo simplemente me seguí esforzando siempre, seguí haciendo el trabajo y ahora está dando resultados”, manifestó el mediocampista de 20 años.

Austin terminó realizando tres selecciones en la primera ronda del draft, gracias a que pactó un canje con Montreal y otro con Colorado. El conjunto texano eligió a Freddy Kleeman como la 11ma selección y a Aedan Stanley como la 21ra.