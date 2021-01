OPINIÓN Decir la verdad para conseguir la libertad y formar líderes de relevo (Parte 9) #24Ene

Objetivismo y Libertarismo

La relación entre la filosofía de Ayn Rand: el objetivismo y el ideal libertario es compleja.

Por un lado, muchos libertarios han llegado al libertarismo tras sentirse inspirados por las novelas de Ayn Rand.

Ayn Rand sirvió de inspiración a muchos jóvenes durante los años 1950 y 1960. Gracias al impacto emocional de la exposición a favor de la Razón y del individualismo presentada por las novelas de Ayn Rand, estos jóvenes encontraron una defensa ética racional del capitalismo y del individualismo (egoísmo racional), y además evitaron el verse envueltos en los movimientos “irracionalistas” y “colectivistas”(en la lógica libertaria) de esa época (beatniks, existencialistas, hippies, New Left, etc.). No es casualidad que Jerome Tuccille titulase «Normalmente comienza con Ayn Rand» (It Usually Begins With Ayn Rand, 1972) su historia sobre el movimiento anti estatista pro-capitalista libertario durante los 1960 e inicios de los 1970.

Los libertarios, en especial aquellos anarco capitalistas, utilizan profusamente el símbolo del dólar (al que a veces añaden el símbolo del ying y el yang, el Libertatis Æquilibritas), símbolo que también fue usado con anterioridad por los héroes de la novela de Ayn Rand “La rebelión de Atlas”.

Por otra parte, no todos estos jóvenes, aún inspirados emocional e intelectualmente por las novelas de Ayn Rand, se hicieron necesariamente estudiantes de objetivismo. Muchos de ellos incluso buscaron alianzas con la New Left estadounidense y con otros movimientos anti sistema.

En el Gráfico de Pournelle, el objetivismo es situado en el cuadrante superior izquierdo (alto grado de libertad y racionalidad), junto al libertarismo.

LA PERSONA HUMANA LIBERTARIA

Bases para la Autodeterminación del Ciudadano

Existe una locución latina: “Hic et nunc” de uso actual que significa literalmente “aquí y ahora”, como coordinación de dos adverbios. Se utiliza bien para:

• “llamar la atención” sobre la necesidad de pensar las cosas desde la realidad y no dejarse llevar por teorizaciones y planteamientos abstractos,

• “conducir un discurso hacia sus aspectos prácticos y concretos.

Gracias a Dios tuve la inmensa suerte de recibir, al llegar a Venezuela, una formación humana, ética, social y política de manos de los Hermanos de La Salle, evaluada cada año durante diez años, donde el objetivo era hacernos un llamamiento a “ser conscientes de la propia individualidad y de la soberanía personal que ello implicaba.”

La vida, mis estudios profesionales, el contacto con Dirigentes Políticos -con mayúscula- tras la dictadura de Pérez Jiménez, la lectura y análisis de los libros y obras digitales como:

1.- “La República”, “Alegoría de la Caverna”, “Política”, “Las Leyes” y “Diálogos” de Platón, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles.

2.- “Ética a Deudano” sobre la virtud, “De la Degeneración y la Corrupción”, “Política” y “Retórica” de Aristóteles: polímata, filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios.

3.- “Vieja y nueva política”, “La rebelión de las masas”, “Misión de la Universidad”, “¿Qué es la Filosofía?”.(sobre la idea del “principio” de Leibniz y la evolución de la teoría deductiva), “¿Qué es el Conocimiento?” donde se recogen tres cursos explicados en 1929, 1930 y 1931, titulados, respectivamente: “Vida como ejecución (el ser ejecutivo)”, “Sobre la realidad radical” y “¿Qué es la vida?… del filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica: racional vitalismo.

4.- “Las “Encíclicas” de la Iglesia Católica sobre aspectos humanos, sociales, económicos y políticos.” Son pronunciamientos oficiales de los Papas dirigidos a los obispos, creyentes y a toda la humanidad. Conforman la doctrina social de la Iglesia Católica: León XIII con “Rerum novarum” sobre la cuestión social, en 1891… Pío XI en “Quadragesimo anno” sobre cuestiones laborales, en 1931… Juan XXIII en “Mater et Magistra” sobre los campesinos, en 1961 y “Pacem in terris”, en 1963… Pablo VI en “Populorum progressio”, en 1967; “Ochenta Aniversario” sobre los nuevos problemas sociales, en 1971 y Laborem Exercens sobre el Trabajo Laboral, en 1981… Juan Pablo II, el ‘Trabajo Humano’; ‘Solicitud de la cosa social’, sobre la situación de la humanidad, en 1988; “Centesimus annus” sobre las cosas nuevas de hoy y cuestiones agrícolas, en 1991 y “Evangelium Vitae” sobre la vida humana y el valor de la vida, en 1995,… “Caritas in veritate” sobre la caridad en la verdad de Benedicto XVI,. en 2013… “Lumen fidei” o la fe desde la teología católica, en 2013 y “Laudato si”, sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible del Papa Francisco, en 2015.

5.- “El análisis de las diferentes ideologías de los partidos políticos basado en sus: “principios, dichos, hechos y resultados”, tales como el marxismo, el liberalismo clásico y el moderno, el ,, el fascismo, el nacional socialismo, el socialismo auténtico y el del siglo XXI, la social democracia, el social cristianismo, el populismo, el totalitarismo… que dieron origen a mi libro: “Por y Para Una Democracia En Venezuela Con Ética, Equidad y Justicia Social”, así como varios documentos digitales entre otros y, sobre todo, la “Filosofía de la Libertad”, “Perfiles del Siglo XXI”, y los libros “Proyecto: País Venezuela reconciliada… Vía Constituyente”, “Crisis Venezolana: Causas y Soluciones Estructurales.”

6.- No podía faltar nombrar al filósofo canadiense Charles Taylor, distinguido el 04/10/2016, como primer ganador del premio Berggruen, dotado con un millón de dólares canadienses (unos 670.000 euros) otorgado, por el Instituto Berggruen, a personas cuyas ideas son “importantes en el autoconocimiento y el crecimiento de la especie humana”.

Taylor es reconocido por ser uno de los pensadores mas influyentes en las ciencias sociales, la política y las humanidades. porque “ha cambiado la manera en que las personas de todo el mundo se hacen preguntas básicas de la vida”. Si vida ejemplifica el conocimiento que los filósofos celebran: “la humildad intelectual y la inteligencia en las relaciones”, un think tanks o “tanque de pensamiento o laboratorio de ideas (es una institución o grupo de expertos de naturaleza investigadora,. centrado en el debate de ideas de gobernanza global en sus obras: La explicación del comportamiento (1967), Las fuentes del yo (1989), La era secular (2007), intentando dar una perspectiva sobre los cambios vividos durante los últimos doscientos años, en una entrevista a El País de España en 2015 afirmó: “Hemos pasado de una sociedad marcada por la cristiandad a otra abierta y diversificada. El desafío es entender las dos partes: creyentes y no creyentes, y que convivan”.

Son llamadas de atención a que los humanos se vean como: “seres constituidos no sólo por intenciones personales, sino también como una especie dedicada a crear relaciones significativas y entendimiento mutuo. Aboga por un mayor entendimiento entre las diferentes civilizaciones.”

Taylor ha unido “la ética, la filosofía política y la antropología filosófica para lograr responder a algunas de las interrogantes centrales de la vida”.

Próximo domingo 31/01: Consecuencias de todo lo anterior…

Juan José Ostériz