RETACITOS #24Ene

No quieren aprender y siguen cometiendo errores, quienes en estos momentos tienen la responsabilidad de la conducción de la conducción de la oposición. La última información que llega hasta nuestra mesa de redacción, es que el parecer los recursos que fueron aprobados para el sector de la justicia en la Ley de Transición, recursos que serían destinados al pago de los salarios y ayuda a los administradores de justicia que están en el exilio, hasta este momento no han recibido sus emolumentos, ya que al parecer los recursos fueron destinados a otras actividades, dejándolos colgados de la brocha. Aún cuando este caso no se había planteado hasta ahora públicamente, quienes ostentan estos cargos y están realizando múltiples actividades para poder subsistir, están emplazando al presidente Guaidó y a su entorno, a las distintas fracciones que aprobaron estos recursos, que honren sus compromisos, ya que es el único poder derivado de la AN que queda en la República, es el único poder legítimo que aun sobrevive. Resulta muy preocupante este tipo de situaciones, ya que quienes pudieran ser los supuestos responsables de que estos recursos hayan sido “desviados” en forma inconsulta, perjudicando en forma directa a personas que han estado dispuestas a cooperar con Guaidó y su gobierno interino, no se habrán dado cuenta del enorme daño que le hacen a toda la oposición, a los esfuerzos que se están haciendo para salir del régimen, y por el contrario están contribuyendo a darle argumentos a quienes dirigen a la oposición para señalarlos también con el dedo. Cuando vemos este tipo de denuncias entonces le preguntamos a los “líderes” de la oposición, ¿acaso no es este tipo de manipulaciones y actuaciones delincuenciales, las que siempre se le ha criticado al régimen? Tiene la palabra, presidente Guaidó.

*****

El problema del suministro de gas doméstico sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para el régimen a nivel nacional y para los gobiernos regionales, que no encuentran como darles respuestas satisfactorias a los vecinos de barrios y urbanizaciones, haciéndose cada vez más recurrentes las protestas de la gente en la calle, ante la escasez del combustible. La situación se ha hecho tan insostenible, que recientemente unos funcionarios en un punto de control de Quíbor, municipio Jiménez pretendieron quitar a la fuerza 30 bombonas de gas de un camión de distribución, las cuales tuvieron que devolver ante la agresiva protesta de la gente que se les amotinó en el lugar de los acontecimientos. Recientemente entrevistaron a un experto en el tema del gas y afirmó que en estos momentos, apenas se está produciendo un 20% del consumo nacional, ya que este es un producto que nunca se manejó como un negocio rentable, siempre sometido a subsidios, nunca se le aplicó el precio real que debería cancelarse y se generó un desfase monumental, que es el que pretenden cobrar algunos enchufados que tienen acceso al gas propano. El principal problema es que las plantas extractoras del gas están, en su mayoría paralizadas, además con la caída de la producción nacional de petróleo, no hay mucha materia prima para procesar, de allí que el problema es que los cilindros en su gran mayoría están obsoletos, ya cumplieron con su v ida útil y no hay bombonas de reposición, pero lamentablemente las autoridades no se han atrevido a decirle la verdad al pueblo que sigue esperando que en algún momento les va a llegar el gas, cuando esto es un supuesto negado, porque no hay gas ni hay bombonas.

*****

Mientras que en el alto gobierno se anuncia que el sistema venezolano de salud está en “optimas condiciones”, los usuarios que requieren de atención en los centros asistenciales del estado Lara, específicamente en los municipios como Morán, están siendo trasladados desde El Tocuyo hasta Barquisimeto en vehículos rústicos, léase camionetas de carga Pick up, a pleno sol y sin ningún tipo de protección como lo reflejan las graficas que circulan por las redes sociales. Asimismo, se denuncia que al parecer un médico en Carora que padecía de una patología de asma crónica, supuestamente falleció porque no había cupo en el centro asistencial para intérnalo y tampoco como asistirlo con los medicamentos para que fuese tratado en su hogar. Estos casos se repiten en los distintos municipios de la región, incluso en muchos casos son denunciados por los propios médicos y trabajadores, pero en la mayoría de los casos no son escuchados, o más grave aún se les persigue y se les acosa, tratando de desvirtuar lo que está a la vista de todos. Nos llega la denuncia sobre lo que ocurre en Carora, en el hospital centinela no hay camas, tampoco hay en la ciudad como hacer pruebas PCR, en los centros de salud no hay desinfección y mucho menos en otros lugares de la población. Esta semana al parecer se detectaron los casos de un médico y dos enfermeras que presentaban síntomas de Covid-19 y resultaron positivos en las pruebas rápidas, pero no hay tratamientos para estos pacientes y familiares, compañeros y amigos están tratando de resolver, hay escasez de oxigeno, n o hay materiales de bioseguridad, no hay agua en la institución y cuando llega es por una o dos horas, viéndose los familiares de los pacientes obligados a llevar agua en botellones por las escaleras porque los ascensores no sirven, mientras los directivos de los centros asistenciales no dan respuestas. Una pregunta inocente, como se puede ser tan cara dura para decir que el sistema de salud esta óptimo, la verdad que no hay derecho.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que supuestamente la alcaldía de Morán dizque autorizó, desde el pasado 26 de diciembre, la apertura y funcionamiento de un local que está siendo utilizando como casa de fiestas, donde según las versiones de los vecinos se hacen bonches con regularidad, sin que se cumplan los protocolos de bioseguridad contra el Covid-19, también se afirma que el propietario del local dizque tiene nexos directos de consanguinidad con la jefecita, situación que ha generado mucha molestia, porque mientras tanto el resto de los comercios están confinados a respetar fielmente los periodos de cuarentena y mientras tanto los organismos de seguridad, encargado de hacer cumplir las medidas contempladas en el Decreto de Emergencia Sanitaria, se hacen de la vista gorda, ya que al parecer nadie se atreve a tocar el caso de este local, por el evidente tráfico de influencias que allí se observa. En el dossier de fotografías que hicieron llegar hasta nuestra redacción, hay una larga mesa y a su alrededor hay más de 20 personas y ninguna tiene mascarilla, no hay distanciamiento físico; en otra hay grupos abrazados tomándose fotografías. Por supuesto, si el hijo de ña Pancha realiza una reunión de 3 o cuatro personas en el rancho, allí si le caen violentamente las autoridades, los matraquean y se los llevan presos, pero en este nuevo negocio tocuyano puedes burlar con la mayor impunidad todas las normas contra el Covid-19 que el resto de los venezolanos tenemos la obligación de cumplir. Por supuesto que cuando recordamos que en la casa del Gober montaron tremenda pachanga, armaron escándalos en la madrugada en condiciones etílicas inadecuadas; asimismo denunciamos en esta sección el caso del burgomaestre de Urdaneta que en ningún momento le ha preocupado la presencia del Covid-19, ya que también hizo su bonche cuando regreso su sobrino del exterior, no se guardó la cuarentena obligatoria, porque el fulano era de la familia; además no se puede olvidar que la jefecita tiene vara alta con Carmelina que ahora está mandando más que un dinamo nuevo desde la Capital de la República.

*****

Al parecer se siguen concretando los traspasos que estaría realizando el gobierno ilegítimo amparado en la nefasta Ley Anti-bloqueo aprobada por la ilegitima ANC nombrada por el TSJ. Se da el caso de personas cercanas a las empresas que conforman al grupo Agroisleña (hoy Agropatria), quienes señalan que un grupo de ” Inversionistas larenses” asociados con un gobernador de un Estado Llanero, vienen desde finales del mes de diciembre pasado, haciendo tomas de los Silos que son propiedad de Ser-vigra, empresa que forma parte de Agroisleña. Afirman que esta operación se inició en los silos ubicados en la población de Araure en Portuguesa y en Chaguaramas en Guárico. Dicen que estos Silos son los más grandes de Venezuela y están en el ranking de los 10 más importantes de Latinoamérica. Estas instalaciones sirven para almacenar cereales (Maíz y Arroz) y otros rubros alimenticios. Llama la atención que las caras que están apareciendo como responsables de estas firmas, dizque en realidad son testaferros a los altos jerarcas del régimen, que ahora desean incursionar en agroindustria, sin tener el mínimo conocimiento de estas actividades, mucho menos el manejo de lo que encierra: la siembra, el mantenimiento, recolección, transporte, logística y finalmente el almacenamiento de estos productos. Quienes trabajan en el campo saben que eso no es fácil. Ahora bien una pregunta inocente que nos hacemos ahora todos los venezolanos: ¿Si el gobierno fue incapaz de manejar estas empresas, porque no llamó a sus legítimos propietarios? El deber ser era devolvérselas y buscar un acuerdo justo para ambas partes. Ya se conocerá la toma de Lácteos Los Andes, Mocarpel, Kelloff, Owens Illinois, Kimberly Clark y otras. Demás está decir que la sentencia del Tribunal de Delaware con la demanda de Cristalex, propicia que los activos de Venezuela como Citgo corran el riesgo de ser entregados como compensación a los demandantes. Ojalá que alguien entendiera que maniobras como estas no tienen un final feliz y mientras tanto, el país sufre por la tozudez, la improvisación y la ignorancia de los funcionarios del régimen.

*****

La verdad que ya perdimos la cuenta de las veces que los gobiernos regionales y municipales, han anunciado la erogación de grandes inversiones, la ocupación ilegal de predios en plena producción en la zona del Valle del Turbio, zona que fue declarada como Área Bajo Protección de Administración Especial (ABRAE), lo cual nunca se ha respetado. Ahora nuevamente se anuncia que el burgomaestre achocolatado dizque destinará Bs. 2.500 millones para asignarlos a la producción agrícola de varias comunas, donde supuestamente van a producir pimentón, ají dulce, caraotas negras y rojas, maíz, cilantro y quinchonchos, alimentos que califican como “soberanos” dirigidos al autoabastecimiento de las familias del punto y círculo (¿?), inclusive allí se habla de un Fondo de Financiamiento Comunal, pero no se dice de donde provienen los recursos, cuando es público, notorio y comunicacional, que el régimen está quebrado, las nominas de la administración pública, según dicen los economistas serios de este país, las están pagando con dinero inorgánico emitido por el BCV. Lo cierto es que si en Lara hubiese una Contraloría eficiente, incluso una contraloría municipal que funcionara, e incluso una legislatura que sirviera para algo, debería ordenar una investigación, por cuanto hay problemas muy graves en la región, sobre todo desde el punto de vista de los servicios de salud, que requieren de la atención inmediata y de la dotación de recursos; sin embargo, prefieren usarlos para hacer demagogia, politiquería barata, ya que existen incluso estudios técnicos que exponen con la toda su crudeza, que las tierras del Valle del Turbio no son aptas para estos cultivos, pero prefieren seguir engañando a la gente, echando dinero en esos barriles sin fondo. ¿Qué pasa con los drenajes de la ciudad?¿Con las cloacas colapsadas? A esto es que debería prestarle atención el burgomaestre.

*****

Patético y terrorífico el doble discurso de quienes dirigen a la ilegítima electa el 6D. Por un lado andan haciendo llamados al diálogo, a la convivencia, al entendimiento, pero por el otro lado giran instrucciones al ilegítimo Contralor quien debería cambiarse el apellido, porque no le hace ningún honor, ya que lo que destila es todo lo contrario, para que arremeta contra los diputados; también al jefecito del MP para que proceda y mientras tanto, la fosforito supuestamente le habría dado órdenes a quien la sustituyó en el cargo, para que les tenga listas las celdas a los parlamentarios legítimamente electos en el 2015, todo lo cual es respaldado por el inquilino temporal del Palacio de Misia Jacinta. Por supuesto que parecen haberse olvidado que alrededor de un 80% de la población venezolana se abstuvo de participar en la comparsa decembrina; que la comunidad internacional sigue ratificando cada día su apoyo a la AN legítima y a Guaidó como presidente interino; que el nuevo gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, invitó para su toma de posesión al Carlos Vecchio y no al “canciller” Arreaza que al parecer, en las primeras de cambio, no pareciera que con el arribo de un nuevo mandatario a oficina Oval de la Casa Blanca, se le va a poner fin a las sanciones, no hay que olvidar que muchas de estas se aprobaron en forma bipartidistas, por demócratas y republicanos y ya algunos parlamentarios del partido de Biden le han recomendado mantener la lupa puesta sobre el régimen venezolano. De tal manera que quienes están emocionados, expectantes para ver quiénes son los primeros que van a ir detenidos, deberían mirar un poco más allá de sus narices y pensar que estos diputados fueron electos por un pueblo que está allí, que no se ha esfumado, y pudiera tener la disposición, si lo presionan, de salir a defenderlos.

*****

El último modus operandi para estafar incautos. Le hacen una supuesta notificación del Ministerio Público, con su membrete y demás especificaciones, se trata de una boleta de citación, con su nombre, cédula de identidad, donde se le hace saber que se ha abierto una investigación en su nombre por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ya que se han recibido denuncias anónimas sobre movimientos irregulares en sus cuentas en la Sudeban o en bancos, sin ningún tipo de soporte. El caso que como en estos momentos mucha gente vende o compra dólares y hace y recibe transferencias, lo que le da sentido a la citación. La estafa se produce en el momento en que le das “Clic” donde dice boleta de citación, para indagar más detalles, se produce un cambio rápido de pantalla, donde se hace ver el documento con el cual te están acusando, esto dura unos microsegundos y luego aparece un cuadro que te dice que tienen que ingresar tu contraseña de tu correo para que puedas descargar la planilla. No lo hagan, porque en el momento en que den la contraseña de su correo original, otras personas toman el control de tu correo. De tal manera que si les llega algún material del MP, no le presten la menor atención, porque lo que tratan es de obtener los datos personales de tu correo y luego te pueden hacer cualquier mala jugada, haciéndose pasar por ti. El Fiscal General Tarek William Saab dijo tener conocimiento de esta estafa que están aplicando, informando que se ha ordenado una investigación, con la finalidad de dar con los responsables. En todo caso, para que se cure en salud, ya esta avisado y si usted no tiene ningún rabo de paja y tampoco tiene ningún “cable pelao”, no le pare.

*****

Parece que las cosas en el Parque Zoológico Bararida no andan bien, supuestamente allí se vienen registrando algunos hechos poco ortodoxos, que incluso conducen a que se escuchen expresiones que indican que el nuevo jefecito, está acabando con esta infraestructura, que en algún momento fue ejemplo para Latinoamérica de lugar de esparcimiento y distracción, dizque conjuntamente con su personal de confianza. Se pudo conocer que al parecer hace un par de semanas, los animales que habitan en el parque , supuestamente estuvieron entre 3 y 4 días sin comer, ya que al parecer la cantidad de alimentos que está llegando al zoológico, resulta insuficiente para el consumo que allí se requiere, lo cual requiere de urgente atención para evitar que puedan enfermarse por desnutrición. Por otra parte, trascendió que los trabajadores laboran a la buena de Dios, no les han comprado implementos de bioseguridad, afirman que ni siquiera un litro de cloro se ha comprado para la limpieza, no hay nada con que desinfectar las distintas áreas del parque, lo que ahora se complica con el ingreso de público, lo que resulta verdaderamente preocupante, ya que ni siquiera un tapabocas se les entrega, que ya es mucho decir. Se denuncia que en el pasado mes de diciembre, se solicitaron los juguetes para los hijos de los trabajadores del Zoo, habrían llegado un lote de más de 54 juguetes al parque, de los cuales solo se contabilizó la entrega de 25, comentan que unos trabajadores se acercaron a retirar sus juguetes, la empleada de personal encargada de la entrega, les dijo que no se los podía suministrar, ya que por instrucciones directas del jefecito, la orden era la de n o entregarle juguetes a estos tres trabajadores, lo que lleva al resto del personal a emplazarlo a que explique cuál fue el destino que le dio a ese lote de juguetes que no entregó a los hijos de los trabajadores. Confiamos en que no se vaya a iniciar una cacería de brujas contra el personal, por la filtración de estas informaciones, que ponen en entredicho la eficiencia de quienes gerencian el Zoo.

*****

Parece que los problemas de los partidos políticos en la región, no son exclusivos de las organizaciones de oposición, ya que también nos llegan denuncias en torno a la actuación de algunos ediles del partido oficialista, quienes padecen de una piel muy sensible ya que, sobre todo las damas, no se las puede tocar ni con el pétalo de una rosa. De tal manera que si algún dirigente medio de algún municipio larense, tiene la osadía de protestar por estar en desacuerdo con el manejo de las cosas, inmediatamente es amenazado junto con su familia, de excluirlos de los consejos comunales y retirarles todos los beneficios que hasta este momento han estado percibiendo, obligándolos a ir a retirar las bolsas Clap a los propios galpones, esto como castigo para que se porten bien y no protesten. Al parecer estas y estos enchufados, disponen de los recursos como mejor les parece, luego se molestan cuando algunos de los afectados reclaman y piden que se presenten las cuentas en torno a cómo fueron hechas las asignaciones y por qué unos recibieron y otros no. Así que vamos a estar muy atentos, porque hay que denunciar este tipo de acosos y persecuciones, sean en la oposición o en la revolución, ya que nuestro compromiso es con los lectores.

*****

Cuando se marchó Carmelina, expresamos e n esta sección que al gober Pereira había que darle el beneficio de la duda, que era necesario esperar cual iba a ser su comportamiento, su relación con las comunidades, con los gremios empresariales y profesionales y la respuesta que le daría a los larenses que estarían pendientes de su gestión. A estas alturas la gente comienza a preocuparse porque el personaje no le rinde cuentas a nadie, siguiendo los malos ejemplos de su antecesora, comentan que los recursos los manejan como “una caja negra”, nadie conoce la combinación, solo el interesado que maneja las cosas como hacienda propia. Nos cuentan que diariamente la gobernación ofrece una cadena radial para dar cuenta de la evolución del Covid-19, información que es importante; sin embargo, la gente lo que quiere escuchar es como se van a resolver los problemas de los servicios, de los servicios de gas, del suministro de agua potable por las tuberías, de las fallas de electricidad, de los despachos de comida, en el caso de Los Olivos tienen dos meses sin recibir los alimentos, de acuerdo con los testimonios de los afectados que nos han hecho llegar; los casos de desnutrición infantil crónica, severa, aguda y en la tercera edad van en aumento exponencial, de allí que nos piden encarecidamente que le hagamos llegar este mensaje a Don Adolfo, el pueblo larense está esperando que le rindan cuentas, no espere que la gente comience a protestarle frente a la gobernación en busca de respuestas.

*****

Es gigantesca la ruma de reclamos de la gente de todos los sectores, barrios y urbanizaciones de Lara, quienes protestan porque los transportistas de las distintas rutas de Barquisimeto, sin que haya salido ninguna disposición del Instituto Municipal de Transporte Terrestre, si es que aún existe, autorizando la partición de las rutas en dos o tres toletes, para cobrar dos y tres veces el pasaje de 150.000 bolívares. Por ejemplo nos indican que las rutas que bajan desde oeste, le señalan a los pasajeros que llegan hasta la Av. Vargas, allí bajan a todo el mundo. Luego esa misma unidad cobra un nuevo pasaje para llegarse hasta Bararida; después un tercer pasaje para ir nuevamente hacia el oeste, es decir que quien antes pagaba 150.000 por el viaje desde el centro hasta Bararida, ahora tiene que pagar 300.000. Entendemos toda la triste historia del aumento de los repuestos, del encarecimiento de los lubricantes, del deterioro de las unidades, del aumento de los cauchos, pero de allí a que en forma anárquica pretendan triplicar el precio del pasaje, sin autorización de nadie, ya eso es otra cosa. Nos atrevemos a sugerir la búsqueda de un entendimiento entre las partes, de manera que haya una solución justa y equitativa que no perjudique ni a los usuarios ni a los dueños de transportes.

Juan Bautista Salas