Julio Castro a Maduro: Carvativir no es un medicamento aprobado #27Ene

en entrevista con César Miguel Rondón, el médico infectólogo Julio Castro aseguró que el Carvativir, las “gotitas milagrosas” de Nicolás Maduro, no es un medicamento que haya sido aprobado.

De acuerdo a una publicación del portal web Noticiero Digital, Castro indicó que el carvativir no se produce comercialmente ni es un medicamento estándar.

Lea también: Basabe: Es inmoral que Maduro vacune al pueblo con unas “gotas” de “no sé qué”

“El carvativir no se produce comercialmente para nada ni es un medicamento estándar que haya sido aprobado. El carvativir no tiene ninguna fase de investigación en ninguna parte del mundo, no ha sido publicado en ninguna revista científica reconocida, ni se han discutido sus resultados”, expresó.

Lea también: Samán: Si la gente no está bien alimentada, el Carvativir no va funcionar

El especialista señaló que “hay una serie de récipes populares para el coronavirus, donde hay antibióticos, antiparasitarios y aspirinas, y esas cosas no sirven”.