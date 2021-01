PulsoEmpresarial PepsiCo duplica su meta de cambio climático y se compromete a tener emisiones netas cero para 2040

PepsiCo anunció recientemente sus planes de sobrepasar en más del doble su meta de cambio climático-establecida a partir de objetivos basados en la ciencia- con el objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en más del 40% para 2030 en toda su cadena de valor. Además, la compañía se ha comprometido a tener emisiones netas cero para 2040, una década antes de lo previsto en el Acuerdo de París.

En particular, PepsiCo planea reducir -a nivel global- las emisiones de GEI en todas sus operaciones directas (alcance 1 y 2) en un 75% y en su cadena de valor indirecta (alcance 3) en un 40% para el año 2030 (tomando como referencia 2015). Como resultado de lo anterior, se espera una reducción de más de 26 millones de toneladas métricas de emisiones de GEI.

“Las graves repercusiones que tiene el cambio climático están empeorando y por ello debemos acelerar los cambios sistémicos urgentes que son necesarios para hacer frente a esta situación”, dijo el CEO y Director General del Consejo de Administración de PepsiCo, Ramón Laguarta. “Tomar acciones en relación con el cambio climático es fundamental para nuestro negocio como líder mundial en alimentos y bebidas, además de impulsar nuestro camino con PepsiCo Positive para dar resultados positivos en beneficio del planeta y de las personas”. Nuestra ambiciosa meta climática nos guiará por el empinado camino que nos espera de aquí en adelante; simplemente no hay otra opción que actuar de forma inmediata y agresiva”.

La estrategia de sostenibilidad de PepsiCo parte de objetivos basados en la ciencia y de análisis costo-beneficio, y se centra en las áreas en las que podemos tener un mayor impacto, al tiempo que construimos modelos y alianzas que buscamos replicar para tener un progreso acelerado en toda nuestra cadena de valor. La meta de emisiones de la empresa se alinea con la promesa de Ambición de Negocios de las Naciones Unidas (UN Business Ambition) para limitar el calentamiento global a 1.5°C, la cual fue aprobada por la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (Science Based Targets Initiative) y constituye el compromiso más ambicioso que se haya alcanzado hasta ahora.

“Felicitamos a PepsiCo por establecer un objetivo de reducción de emisiones consistente con la limitación del calentamiento a 1.5°C, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París”, señaló Nate Aden, Asociado Senior del Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute), uno de los socios de la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia. “Las empresas desempeñan un rol clave en la reducción de emisiones globales, y es alentador ver a los principales actores, como PepsiCo, tomar medidas ambiciosas”.

El plan de acción de PepsiCo se centra tanto en la mitigación, mediante la reducción de emisiones de GEI para descarbonizar sus operaciones y su cadena de suministro, como en la resiliencia reduciendo la vulnerabilidad que trae consigo el impacto del cambio climático e incluyendo el riesgo climático en los planes de continuidad empresarial. Con operaciones en más de 200 países y territorios de todo el mundo y aproximadamente 260,000 empleados, el plan de reducción de las emisiones de la empresa será integral en las áreas prioritarias como agricultura, empaques, distribución y operaciones.

PepsiCo reducirá el impacto de sus emisiones de GEI al impulsar de manera continua la reducción del uso de plástico virgen y el aumento de contenido reciclado en sus empaques.

PepsiCo está implementando procesos de negocio innovadores que permiten mitigar las emisiones de GEI como el programa “Sostenible desde el principio”, que pone la toma de decisiones sobre el impacto ambiental en el corazón del diseño de nuestros productos.

“Nuestra ambición en términos de cambio climático es la base de la aceleración de nuestro progreso en materia de sostenibilidad a nivel global, y estamos utilizando nuestra escala y alcance para construir un sistema alimentario más sostenible y regenerativo”, dijo Jim Andrew, Vicepresidente Ejecutivo de los Negocios más Allá de la Botella y Líder de Sustentabilidad de PepsiCo. “Hace mucho tiempo que las empresas deben hacer más que minimizar su impacto ambiental; deben trabajar activamente para mejorar y regenerar el planeta”.

“En América Latina, estamos muy orgullosos de nuestros avances en materia de sostenibilidad. Actualmente, más del 80% de la energía que usamos en nuestras plantas es renovable y nuestra meta es que, para 2022, el abastecimiento de energía de todas nuestras plantas sea 100% renovable”, dijo Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica.

Recientemente, PepsiCo fue nombrada miembro de CDP’s Climate A List y también participa en múltiples asociaciones y coaliciones destinadas a impulsar acciones sobre el cambio climático, entre las que destacan One Trillion Treesinitiative, The Climate Group’s RE100, Renewable Energy Buyers Alliance, We Are Still In y el U.S. Climate Leadership Council.