OPINIÓN Reflexión en positivo: Accionar nuestros pensamientos #28Ene

Está claro que pensamiento y acción deben ir juntos, hagamos un esfuerzo para que esto suceda y se use en una forma que de buenos resultados; convirtiéndose estos dos poderes en soluciones y conduzca a dar término a tantos problemas y sean las bases de las finalización de las trabas que ni dejan vivir y mucho menos producir; ni desahogarse, ni tener paz, si estos dos poderes se unen y las acciones coinciden ; no dudemos que no hay fuerza que pueda seguir entorpeciendo las acciones creativas que vayan por encima de quienes buscan y quieren el bien para todos y que no nos dejen dudas que esto nos conducirá en una forma pacífica, que hasta los que se consideran culpables. entraran o aceptaran que esta es la solución. El país está urgido en ser pacífico, amistoso y tener buena relación con el mundo decente y productivo, donde se le respete a todo aquel buen ciudadano su criterio, que pueda cumplir con sus deberes y conozcan sus derechos, no dudemos que esa es la aspiración de todos en general; la búsqueda de la paz y la armonía. Salir cuanto antes de tanta improductividad y destrucción, de buscar pleitos; es ahí sin mucha filosofía donde debemos concentrar mente y acción, unirse en lo positivo y no en lo nocivo, esto es una invitación con toda la buena fe, unirnos por volver a un país que inspire confianza y no siga ahuyentando los inversionistas y talentos venezolanos; Frenar la estampida o diáspora que pasan a otro lugar y no dudemos que tienen el estómago lleno pero el corazón en nuestra patria.

Eso me consta y lo sufro en carne propia porque también vivo el dolor de la diáspora en este momento, también tengo la misión de andar enviando bendiciones al aire y jamás llegue a pensar que iba hacer un padre abuelo y bisabuelo internacional pues sufro por la desintegración de mi sangre hoy anda en diecisiete (7) países y en diferentes idiomas, ¿Verdad que es duro ver las sillas vacías del comedor y los cuartos rugiendo de dolor en pleno clamor del calor de sus hijos?. Pero algún día de la esperanza volveremos a encontrarnos en nuestra patria; tal cual como lo era pacifica, rica con todo de sobra; sobre todo con amor y educación.

Quizás en este momento extraviado confundido y hasta pensando en que una vida sin proyectos es como una invitación al viaje eterno no por ello , mente y acción persistencia y creatividad será nuestros instrumentos de lucha que nos conducirá a salir de este retraso de nuestra patria que dicen las estadísticas que retrocedan más de cien años, pero tengamos fe; Dios no nos abandona y roguémosle al espíritu del SHEIK RASHID BIN SAEED AL MAKTOUM, fundador o llamado rey de Dubái, que nos enseñe el camino del progreso y como convirtió una ciudad pobre de pecadores y arena, en una potencia y que con fuerza de su buena voluntad acabe los destructores de la patria o que haga el milagro de Dubái y los convierta en hacedores; te lo pedimos Señor.

“Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país”.

José Gerardo Mendoza Durán

