Vecinos de El Jebe cierran accesos al norte por falta de luz desde hace 60 días #28Ene

Este jueves vecinos de la comunidad de El Jebe, al norte de Barquisimeto decidieron cerrar la vía que comunica a la capital del estado Lara con Duaca y El Cují, en reclamo por los 60 días sin luz que tienen viviendo algunos sectores de esa populosa comunidad.

Las zonas afectadas tras la explosión de un transformador son la parte baja de Negra Matea, La Pradera y la avenida principal entre las calles 8 y 9.

Con cauchos y escombros decidieron cerrar la vía exigiendo respuestas por parte de la estatal eléctrica Corpoelec que en Lara no posee transformadores para la reposición o reparación de estos equipos, según denuncian los vecinos no solo de El Jebe si no de distintas comunidades de la entidad que también han vivido esta penosa situación.

A este problema se une la falta de gas en la comunidad y sin energía eléctrica no pueden utilizar las cocinas eléctricas para cocinar, generando un caos para los vecinos del sector a la hora de preparar los alimentos.

Protesta en el barrio el Jebe de Barquisimeto… porque no les dan respuesta a la oscuridad donde viven. Esperan llegue Corpoelec y no la REPRESIÓN pic.twitter.com/xjg1tJDD8w — Orlando Fernandez Medina (@orfanfayana) January 28, 2021