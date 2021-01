José Guerra: La dolarización en Venezuela es indetenible porque el bolívar está destruido #29Ene

La dolarización en Venezuela es indetenible, advirtió el economista y diputado, José Guerra, quien indicó que estamos en presencia de una sustitución monetaria, por cuanto el bolívar ha perdido todas sus propiedades, está completamente “arruinado”.

El pronunciamiento del parlamentario se produjo en el marco del I Curso de Economía para Periodistas, organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional, el cual se inició este jueves con una participación de más de 50 personas, lo que superó las expectativas de los organizadores.

Por otra parte, afirmó que la recuperación económica del país llevará tiempo, explicando que un crecimiento de la economía de 8% interanual, tardaría por lo menos diez años para retornar a la situación que tenía para el 2013, recordando que en este período ha perdido cerca del 90%.

Explicó que no hay manera de que una economía mantenga un crecimiento interanual entre 15% y 20%, esto no es posible.

Ratificó que no habrá recuperación económica mientras no haya un cambio político, que permita la recuperación de la confianza y lograr una fuerte inversión en el sector petrolero venezolano, advirtiendo que en estos momentos la credibilidad del régimen está en entredicho, se mantiene en default, por tanto no puede acudir en busca de inversión a los mercados internacionales.

Guerra señala que el encaje del 100% establecido por el Banco Central de Venezuela, decretó la muerte del crédito bancario, advirtiendo que estos últimos ajustes que se han hecho resultan insuficientes.

Precisó que la situación de la banca venezolana en estos momentos es bastante precaria, afirmando que el capital de toda la banca nacional, es equivalente al capital de un banco mediano en República Dominicana.

Reveló asimismo, que el sector empresarial privado venezolano, aun cuando se comenta que tiene buena parte de sus recursos en el exterior, no tiene el músculo financiero suficiente para impulsar el desarrollo de la economía.

En cuanto a las flexibilizaciones económicas que está haciendo el régimen, Guerra advirtió, que no es que crean en la economía de mercado, sino que simplemente tienen el agua al cuello y están siendo forzados por las circunstancias.

Aristimuño Herrera y asociados: Dolarización llegará al cierre del año al 75% de las transacciones

La dolarización llegará a 75% de las transacciones al cierre de este año, de acuerdo con las proyecciones de la consultora especializada en economía y finanzas Aristimuño Herrera & Asociados (AHA), por lo que no se espera que el régimen de Nicolás Maduro tome medidas que intenten revertir este proceso.

De acuerdo con un reporte de la firma, publicado en su informe privado semanal, AHA considera que habrá una convivencia entre el dólar y una moneda nacional en circulación, «llámese bolívar u otra denominación».

En promedio, la firma estima que el nivel de la dolarización transaccional en 2020 fue de 64% de las operaciones, advirtiendo que durante este primer semestre de 2021 debe concretarse una reconversión monetaria y la duda es si se recortarán 5 o 6 ceros a la estructura monetaria actual.

La consultora sostiene en su reporte que el Gobierno tiene limitadas capacidades de poner a circular cantidades importantes en efectivo del actual cono monetario, por lo que necesita, de forma acelerada, migrar ese uso de efectivo hacia los canales digitales.

Impuestos en divisas: inevitables

Por otra parte, Aristimuño Herrera & Asociados considera inminente la puesta en práctica del Impuesto a las Transacciones en Divisas y posiblemente un mecanismo que aplique el sistema de indexación a la variación del tipo de cambio oficial a otros tributos, como el Impuesto a los Grandes Patrimonios, por ejemplo.

Explica que hoy el régimen no tiene forma de gravar todas las transacciones en dólares que se generan en el país, precisa AHA, debido a que los depósitos en la banca permanecen confinados ya que todavía no se concreta una norma que regule los pagos con divisas, aunque ya algunos bancos, públicos y privados, están lanzando tarjetas de débito que los viabilizan, y, además, no se permite la intermediación financiera con las posiciones en moneda extranjera del sistema bancario.