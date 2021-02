RETACITOS #31Ene

Sorpresiva la reunión solicitada por la ilegítima AN electa el 6D a la directiva de Fedecámaras, la cual tuvo lugar el pasado miércoles al mediodía, encargándose la gente del gobierno de llamar a todos los medios para que le dieran cobertura, lo que causó profunda extrañeza, porque dio la impresión que querían que el país se enterara de este encuentro. La primera lectura que podemos darle, es que conscientes como están de la falta de reconocimiento a su legitimidad, ya que fueron electos con una abstención cercana al 80%, tienen el rechazo no solamente de la mayoría de la población y de muchos países de la comunidad internacional, están buscando mediante este tipo de acercamiento con el gremio cúpula empresarial, “lavarse la cara” y expresar que ahora si existe una voluntad política de cambio, lo que por supuesto nadie les cree. La organización empresarial que a lo largo de 21 años ha estado reclamando un diálogo con el gobierno, no podía negarse a recibir a los diputados electos el 6D, así que durante el encuentro ratificaron la necesidad de diálogo, pero no como se ha venido haciendo hasta ahora, que se les convoca para informarles de decisiones tomadas; también plantearon los empresarios la urgencia de implementar acuerdos para resolver la crisis humanitaria, el drama económico político e institucional que vive el país. Asimismo, la organización ratificó su disposición de mantener sus mejores esfuerzos y ofrecer todas sus capacidades, orientadas primordialmente a encontrar soluciones urgentes al drama humanitario, en términos de salud, del valor del trabajo y de la capacidad adquisitiva de la gente, así como el restablecimiento de un modelo de garantías económicas, donde la libre iniciativa empresarial, la propiedad privada y las libertades económicas previstas en la Constitución, tengan su expresión más plena. Veremos si la ilegítima está en capacidad de atender a estos requerimientos.

*****

Por otra parte, se mantiene el doble discurso, no solo del régimen, que ante la situación precaria que está viviendo, debido a la falta de ingresos, ha tenido que acudir al pragmatismo y comenzar a ceder en muchas áreas del acontecer económico, sino también de quienes fueron “electos” el 6D, ya que mientras excluyen de sanciones a los diputados electos en el 2015, quienes decidieron bajarse del barco de Guaidó antes del 5 de enero, ante las amenazas y acoso que ya veían venir, lo cual entendemos porque “el culillo es libre”, entonces arremeten contra quienes siguen firmes como los verdaderos y legítimos diputados que mantienen el apoyo nacional como internacional, comenzando por solicitar la prohibición de salida del país a la directiva y por lo menos a 20 legisladores, entonces nos preguntamos, a qué diálogo se refieren, por un lado pretenden hacer ver que tienen la disposición para un entendimiento, pero por el otro lado les advierten que ya “tienen las celdas listas para recluirlos”. Lo que causa más estupor es que quienes encabezan esta arremetida contra los legisladores legítimamente electos, son muchos de los que vendieron su conciencia a los alacranes, quienes ahora se consideran que esta elección ha borrado los señalamientos que son públicos, notorios y comunicacionales, donde existen evidencias consistentes que revelan que vendieron sus conciencias, a cambio de un puñado de dólares y sus nombres y apellidos circularon profusamente por las redes, incluyendo los montos cobrados a cambio de votar contra Guaidó en el mes de enero, hechos que aún están frescos en la memoria de la mayoría de la población y que no van a ser fácilmente borrados, solo por estarse presentando ahora como paladines de la honestidad y la moral y dándose golpes de pecho arrepentidos.

*****

SOS. Un grito de auxilio y urgencias es lo que piden los trabajadores del hospital Pastor Oropeza de la ciudad de Carora, ante el incremento de contaminados por el virus COVID-19. Solo entre personal de este centro asistencial al parecer se contabilizan más de 30 casos. Allí están laborando con los mínimos implementos de bioseguridad y esta es la principal consecuencia del contagio masivo. El sindicato, personal obrero, administrativo y médico están alarmados y los pocos sanos no quieren acudir a sus puestos de trabajo por temor a contraer la epidemia. Aseguran que hasta el director está recluido. Resulta incomprensible que siendo un municipio tan extenso y que colinda con tres estados, no haya en esa ciudad del Morere un centro centinela. La situación en la zona es como para agarrar palco, al extremo que los aprovechadores de la miseria humana, están revendiendo la bombona de oxígeno, cuando se consigue, en 30$. Pero a todas estas, mientras existe escasez de oxigeno en el territorio nacional, el régimen anuncia que semanalmente está enviando 5 gandolas de oxigeno para Brasil, que pasan las fronteras por el estado Bolívar, lo cual anuncian públicamente, lo que nuevamente evidencia que estamos siendo “candil” de la calle y “oscuridad” de la casa”.

*****

Después del comentario de la semana pasada en torno a lo que viene ocurriendo en el Parque Bararida, al parecer debido a las inadecuadas y arbitrarias del jefecito, acompañado por 3 o 4 funcionarios de su entorno cercano, se han multiplicado las denuncias, siendo algunas de ellas verdaderamente graves por cuanto constituyen delitos. Al parecer el personaje dizque se ha dado a la tarea de arremeter contra los funcionarios de nutrición, alegando que tiene un “personal de inteligencia” que trabaja en un seguimiento a los trabajadores de esta área que es la que se encarga de la alimentación de los animales. Asimismo denuncian que hay una gran preocupación entre el personal, luego de que se conoció que a un trabajador, presuntamente lo trasladaron en un vehículo particular desde su centro de trabajo hasta la sede de la policía y allí le pusieron por delante unas hojas en blanco, para que firmara su renuncia, ya que le habrían conseguido en su poder una yuca y una mano de cambures, lo cual de resultar cierto, estaríamos en presencia de un secuestro, porque hasta donde se tiene conocimiento, el ZOO no tiene oficinas en la Comanpoli, aun cuando esta pudiera ser una forma para presionar a los empleados, con la complicidad de algunos funcionarios policiales. Sin embargo, ya ha trascendido que el jefecito del parque, dizque le examina periódicamente el perro al comandante y de allí los nexos, además de formar ambas instituciones parte del gobierno. Sin embargo, nadie ha entregado cuentas del supuesto y evidente desmantelamiento que ha habido en el almacén del parque, el cual indican siempre estaba lleno y ahora no hay nada, señalan que los jefecitos dizque suelen llevarse a los trabajadores del parque a laborar en sus casa y fincas.

Pero al parecer los desaguisados en el Parque no son nuevos, recuerdan que cuando estaba el sargento de Nirgua en la Gobernación se robaron toda la taquilla del Día del Niño y allí no hubo violencia en puertas y ventanas y las llaves no las tiene el personal subalterno. Lo más grave de esta situación es que cuando se producen estos “extravíos” en las instalaciones del Zoo como bombas, computadoras y otros equipos menores, hasta donde se tenga conocimiento, se detecta la irregularidad, agarran dos chivos expiatorios y los trasladan a la policía, pero en ninguno de los casos la denuncia es puesta ante el CICPC, que es el organismo que tiene la capacidad tecnológica y los equipos para realizar las investigaciones y determinar, mediante la localización de huellas dactilares, quienes son los responsables de estos robos que en algunos casos representan daños graves al patrimonio de la nación; asimismo, se denuncia que allí existe un evidente interés en ocultar las cosas que pasan, recordando el caso de un médico veterinario que se lo llevaron preso porque denunció las irregularidades que allí se venían cometiendo y las numerosas enfermedades que estaban atacando a los animales, por falta de una asistencia adecuada; otro trabajador lo llevaron a la Fiscalía porque cargaba una pluma de un pavo real, todo esto solo para amedrentar a los trabajadores, política que continua. Tenemos la información que van a apelar a la denuncia de este trabajador en la policía, por cuanto se trata de una renuncia bajo coacción. Dicen que al jefecito le gusta suspender el sueldo a algunos trabajadores que no le caen, les niegan el servicio del gas y no le entregó los juguetes para sus hijos. Toda una joyita el personaje.

*****

El desmantelamiento de la otrora sede de la desaparecida televisora Niños Cantores, en Patarata, sigue a paso de vencedores. La instalación donde en algún momento iba a funcionar la Universidad Bolivariana de Comunicación Social, proyecto que como tantas otras promesas hechas por el régimen que encabeza “mentira fresca” se quedó en veremos, hoy luce solitaria, y ya son muy pocos los ventanales y puertas que le quedan, ya que es bien sabido que para los amigos de lo ajeno, no hay freno posible, pero si además quienes tienen la responsabilidad de poner orden en la casa, se hacen de la vista gorda, entonces la impunidad está garantizada. Por cierto llama poderosamente la atención que justamente al frente de esta infraestructura, hay un módulo policial y siempre colocan hasta una alcabala móvil, pero al parecer a los funcionarios que allí laboran son ciegos y demás sordos, no ven ni oyen nada, mientras los chicos malos se aprovechan para robar lo poco que queda. Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta.

*****

La verdad que no hay forma en el mundo de ocultar que Venezuela es uno de los países más corruptos, del mundo y así lo revela el Índice de Percepción de Corrupción 2020, que dio a conocer el jueves pasado la ONG Transparencia Venezuela, obteniendo en esta edición la tercera calificación más baja, al alcanzar 15 puntos, en una escala de 100, un punto menos en relación al año anterior, es decir que este es uno de los récords donde ningún país con un a administración medianamente decente, quisiera estar. El IPC 2020 revela que la corrupción está socavando los sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático en plena pandemia de Covid-19. «La Covid-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando», ha declarado Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. «Hasta donde alcanza la memoria, ningún año ha puesto a prueba a los gobiernos como el que ha pasado, y aquellos que tienen los niveles más altos de corrupción han demostrado menor capacidad para afrontar el reto. Pero, incluso los países que ocupan los primeros puestos del índice tienen la obligación urgente de reconocer su papel en perpetuar la corrupción dentro y fuera de sus países». El informe apunta que la corrupción constituye una gravísima amenaza a la vida y al sustento de los ciudadanos, especialmente cuando se combina con una emergencia sanitaria. Existe una correlación entre la ausencia de corrupción en el sector público de un país y un mayor gasto en sanidad. Por otra parte, la corrupción también es generalizada en la contratación de material sanitario. Los países con los niveles más altos de corrupción también tienden a ser los más propensos a sufrir atropellos del estado de derecho y las instituciones democráticas durante la crisis de COVID-19. Cualquier parecido con la realidad que viven los venezolanos, es pura y simple coincidencia.

*****

No mejora nada el enfermo. Como toda escoba nueva barre bien, quien se estrena como gobernador, había ordenado mejorar el tema de los cortes eléctricos en el estado, pero su directriz duró poco menos de tres semanas, porque desde hace varios días volvieron con el desagradable y miserable racionamiento interdiario en la región hasta por 4 y 5 horas. La ciudadanía ya no consigue a qué santo rogar, para que se acabe ese martirio que hace de las oscuras noches todo el calvario; sin embargo, el régimen sigue mintiéndole a la gente, no le dice la verdad en torno a los problemas de fondo que hay con la electricidad, situación que tiende a profundizarse si se toma en consideración las advertencias y pronósticos de los especialistas, quienes no descartan que en cualquier momento se pueda producir otro mega apagón, como el que mantuvo a oscuras al país durante más de una semana. Por cierto, que este fin de semana se denunció en los medios, que uno de los ex presidentes de Corpoelec, salió tan buchón de esta empresa, que adquirió viviendas en varios países y sigue tan campante dándose la gran vida, mientras el pueblo venezolano sigue pasando rochas, debido a que el dinero que debía destinarse a la expansión y mantenimiento del SEN se lo robaron. No es de balde que Venezuela sea reconocida como uno de los países más corruptos a nivel mundial.

*****

Los uniformados consiguieron una fácil manera de hacerse de unos cuantos verdes, con las alcabalas móviles que colocan en la avenida Libertador desde el monumento al sol hasta el obelisco. En semana de cuarentena radical aplican el alicate a cuanto incauto conductor o motorizado ose tener algún detalle o no sepa explicar porqué anda en la calle luego de las 3 de la tarde, pero como el “negocio” ha resultado tan rentable en esta difícil situación de hiperinflación, ahora también en semana flexible colocan sus conos y mandan a cualquiera a orillarse a la derecha a ver qué consiguen hasta un dolarito es bueno si la víctima no tiene de 5 o 10 verdes. Por supuesto, aquel ciudadano que por descuido no cargue todos sus papeles en regla, la licencia de conducir, el certificado médico, el seguro de Responsabilidad Civil vencido, a ese no lo dejan marchar si antes no se baja con menos de 20 dólares, ya que lo amenazan con todas las multas que le aplicarán por no tener sus documentos vencidos. La verdad es que se pasan de avispados y abusadores por estar portando un uniforme al cual envilecen con sus actuaciones. Por supuesto, mucha culpa de esto la tiene el propio régimen por los salarios miserables que les pagan, lo que les obliga a “redondearse” para completar y con esto no quiero decir que justifico la matraca.

*****

En el cotarro político ha caído como un balde de agua fría la anunciada intención del sargento de Nirgua, de aspirar nuevamente a la gobernación del estado Lara, después de su estruendoso y rotundo fracaso como aspirante a la silla de Miraflores. Los conocedores de la materia susurran que con qué se sienta la cucaracha si su partido prácticamente se desarticuló con la partida fuera del país, de sus más representativas figuras y muchos militantes decidieron montar tienda, aparte cuando el caudillo decidió sin consultar a nadie participar de unas amañadas y cuestionadas elecciones en las que llegó detrás de la ambulancia y en nada quedó su denuncia de fraude. Su amigo politólogo y secretario general en Lara debería hablarle con la verdad, presentarle los números de las encuestas recientes donde el nivel de rechazo no tiene nada que envidiarle al del usurpador…

*****

Aseguran que para el último acto político que convocaron los partidos para una actividad en el Colegio de Ingenieros, al parecer contrataron para movilizar a la gente un total de 10 busetas, pero como el poder de convocatoria es tan precario, según los testigos, en cada unidad que le caben alrededor de 35 personas solo movilizaron 5 o 7 pasajeros, es decir que el aforo fue de alrededor de 40 personas; en el presídium las mismas caras de siempre, no hay chance para más nadie, contratación que debe haber costado algo entre 300 y 500 dólares tal como están los precios de los servicios en estos momentos. Pensamos que estos recursos destinados a realizar actividades sociales, para ayudar a la gente con medicamentos, distribución de alimentos, que es lo que está reclamando el pueblo de a pie en estos momentos, ya que está cansado de los discursos vacíos y demagógicos, la gran pregunta es de donde salen los reales, quien maneja los recursos, quien los controla, la verdad que viendo la situación desde lejos insistimos que esos recursos han podido tener un destino más provechoso, ante la necesidad de tanta gente.

*****

En el norte de la ciudad crepuscular hay mucha preocupación, no solo por la falta de transporte público y lo que es peor el abuso en el cobro del pasaje de los pocos buseteros, sino ante la arremetida del hampa que viene actuando a sus anchas. En horas de la noche hay una banda de motorizados que atraca a diestra y siniestra sobre todo entre Cordero, El Potrero y El Cuji por vía de Hiper Líder. A propósito, por esa zona fue que recientemente acribillaron a dos funcionarios policiales, supuestos efectivos de la FAES en un confuso hecho que está en averiguaciones por cuanto algunas versiones que se han dado han resultado contradictorias, de tal manera que es muy probable que en el momento en que se aclaren las cosas, se produzcan algunas sorpresas. Lo único cierto es que los vecinos que habitan por esas barriadas del norte de Lara, están exigiendo una mayor atención por parte de las autoridades, ya que se sienten totalmente desprotegidos.

*****

Los habitantes de Carabobo la reconocen la obra hecha en el túnel de la Cabrera en la Autopista Regional del Centro(ARC), con la iluminación, ojos de gatos, pintura y defensas de la vía entrando a Carabobo pero no se hizo lo mismo hacia el estado Aragua. ¿Es que acaso el régimen da preferencia al Dracuman mayor o el gober no le importa apoyar a su par vecino. Se dice en sotto voce en las altas esferas del madurismo, que la procesión va por dentro, e incluso hay comentarios al más alto nivel que indican que a la hora de las negociaciones entre los distintos factores del régimen y de la oposición, las cartas que presentaría la revolución solo tendría dos nombres; Héctor Rodríguez actual gobernador de Miranda y Rafael Lacava, gobernador carabobeño, así que amanecerá y veremos.

*****

Burgomaestre de Urdaneta, consciente que no las tiene todas a su favor, ha girado instrucciones a la gente de su entorno para que realice actividades públicas, ofrezcan declaraciones, dándole el apoyo a su gestión, ya que argumenta que desde Caracas se viene conspirando contra él y que el objetivo es tratar de inhabilitarlo. Sin embargo, el criterio que priva en la zona, es que este personaje se inhabilitó el mismo, cuando dejo de ser una alternativa o un factor de desarrollo para la región donde se desempeña como primera autoridad civil, ya que afirman que ha incumplido con las funciones establecidas en la Carta Magna para el cargo que desempeña. Incluso algunos de los vecinos han expuesto que el personaje es es que debería ser inhabilitado, sino investigado por presuntos delitos de peculado de uso y otros establecidos en la Ley Anticorrupción. Se recuerda que Siquisique cumple el próximo 9 de febrero 400 años, no estoy seguro pero sería la segunda ciudad de Lara en ser cuatricentenaria, pero en el peor de los abandono, sin agua potable en una situación de pandemia, donde este liquido es vital para la salubridad de los hogares y de las personas, denunciando los vecinos que en la granja porcina que posee nunca falta el agua; sin electricidad, con vialidad destruida, además un sistema de salud colapsado que no responde ni a emergencias con saldo de personas fallecidas, supuestamente producto de la negligencia. La propuesta que se está elevando a la Contraloría y al MP es que proceda a la intervención de esa Alcaldía en forma inmediata, siendo este el mejor regalo que podría tener la ciudad en sus 400 años.

*****

Aseguran que las versiones sobre situaciones irregulares en AD-Carora, donde un supuesto personaje fue detenido en esa localidad, vinculado con el arte y la cultura, advierten que el susodicho no es dirigente de la tolda blanca ni tiene nada que ver con cultura, indicándose que al parecer es tota una componenda para señalar a la Secretaria General del partido en la región, y de paso fastidiarle la vida al inefable, ya que hay gente que tiene muchas ganas de meterle mano a La Pochocha en cualquier momento. A propósito, el viernes pusieron e circular varios audios anunciando que habían intentado “ocupar” la casa del partido y que había sido “repelidos a tiros”, lo cual es totalmente falso, al parecer se trata de un irresponsable que ni siquiera se encuentra en el país, pero que tiene como oficio poner a correr estos rumores, actividad que le debe producir buenos dividendos.

*****

Cuando concluye el primer mes del año, quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los amigos que durante el pasado mes de diciembre, me hicieron llegar útiles presentes, por lo que les estoy muy agradecido, se trata de los amigos Nelson Moreno, presidente de ASICAF, Luis Contreras, empresario larense y Adán Celis Michelena, presidente de Conindustria, que se les multiplique en salud.

Juan Bautista Salas