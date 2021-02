Presidente de la Federación Médica: Es irresponsable recomendar gotas contra la COVID-19

Como una grave irresponsabilidad frente al angustiado y desesperado pueblo, que está siendo azotado por la COVID-19, y un abuso de poder y una falta de respeto a la memoria del prestigioso médico José Gregorio Hernández, elevado a los altares por la Iglesia Católica, considera el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, la actitud asumida por Nicolás Maduro de estar recomendando unas gotas, presuntamente milagrosas, para combatir la terrible enfermedad.

Al ser entrevistado por Elimpulso.com, deploró que Maduro esté hablando como un científico y, desde luego, dando falsas expectativas precisamente en los momentos en que aumentan los casos de contagio en el país, los hospitales carecen de insumos y las primeras víctimas del mal son médicos y demás personal de salud.

Los científicos, al ser consultados sobre las llamadas vacunas milagrosas, responden que no tienen opinión al respecto, ya que no se sabe de dónde salió tan fantástica fórmula, por cuanto en el mundo todavía no ha sido posible determinar tratamientos efectivos que puedan detener el avance del mencionado coronavirus.

“Es una grave irresponsabilidad que alguien, por el solo hecho de detentar un poder, abuse del mismo y diga públicamente, a través de una cadena de radio y televisión, que ha encontrado una fórmula milagrosa”, expuso el dirigente gremial.

Igual ocurrió cuando de Rusia fueron enviados a Venezuela, en unos contenedores, unos líquidos, para continuar los estudios experimentales de una posible vacuna, que no había sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, recordó la llegada de 2000 dosis, el 2 de octubre del año pasado, para la tercera fase de la denominada Sputnik V.

Nada le ha preocupado al régimen que desde que se comenzaron a registrar casos de la enfermedad, el 30 por ciento de las muertes haya sido de médicos y demás trabajadores de la salud.

Ni tampoco que los hospitales estén desasistidos, ya que carecen de insumos y son los familiares de los pacientes quienes tienen que cubrir los gastos de los medicamentos.

Mucho menos le ha importado las condiciones de trabajo del personal de salud, cuyos salarios oscilan entre los 3 y los nueve dólares al mes.

Bebés fallecidos

En cuanto al hecho de que tres bebés, entre cuatro y seis meses, hayan muerto en diferentes lugares de Venezuela, el doctor León Natera explicó que la principal causa es que las víctimas son hijas de madres desnutridas, provenientes de hogares extremadamente pobres.

La enfermedad ataca con mayor ferocidad a las personas más vulnerables, cuyas defensas son muy bajas. Igualmente a quienes sufren diabetes, hipertensión, asma y otras enfermedades crónicas.

Responsabilizó al régimen de violentar el artículo 83 de la Constitución, según el cual el Estado está en la obligación de garantizarle la salud a toda la población.

No precisó cuánto cuesta el tratamiento para un paciente, pero si manifestó que era preocupante que el costo de los medicamentos fuese tan elevado para la gente que tiene miserables ingresos.

El presidente de la Federación Médica Venezolana fustigó fuertemente la actitud de Maduro por utilizar el nombre del doctor José Gregorio Hernández para intentar engañar a la población.

Está abusando del poder y, además, desprestigiando y faltándole el respeto a uno de los más meritorios médicos venezolanos, como es el doctor José Gregorio Hernández, quien ha sido elevado a los altares de la Iglesia Católica porque fue un médico dedicado a su profesión integralmente y sobre todo a devolverle la salud a los más pobres, dijo.