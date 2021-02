Iris Varela: Si encuentro a Guaidó lo detengo y lo pongo a la orden de la autoridad #3Feb

Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional chavista, manifestó este miércoles 3 de febrero que el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, debe ser detenido por “cometer delitos en flagrancia” y “usurpar funciones”.

En este sentido, Varela en declaraciones ofrecidas al periodista Vladimir Villegas, instó al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público del régimen a explicar las razones por las cuales no se ha detenido a Guaidó.

“Magistrado Maikel Moreno y Fiscal General de la República me gustaría le dijeran al país cual es el motivo por el cual a un sujeto que está cometiendo delitos en flagrancia no se le detiene”, expresó.

“Es hora de que esta persona responda por el daño que le ha hecho el país pero no puedo entender porque sigue cometiendo delitos, usurpando funciones. Yo soy la primera vicepresidenta del Parlamento nacional y no me calo unos diputados no electos, unos usurpadores de cargo como Juan Guaidó y su pandilla”, acotó.

Por último, en referencia al mandatario encargado afirmó: “Si lo encuentro lo detengo y lo pongo a la orden de la autoridad, donde lo vea lo voy a detener porque está cometiendo un delito en flagrancia”.