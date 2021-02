Sector privado aportó el 91% de los alimentos consumidos en el país en el 2020

El sector privado aportó 91% de los alimentos que se consumieron en el país y el Estado apenas suministró un 9% a través del programa social conocido como las “Cajas CLAP”, revela el más reciente informe de disposición alimentaria en Venezuela, preparado por la ONG “Ciudadanía en Acción”, en el año 2020.

La información la dio a conocer el sociólogo, Edison Arciniega quien advierte que “esto implica que hubo un salto importante en este indicador respecto a 2019 año en el que el país tuvo apenas el 36% de los alimentos que requería. Hubo más alimentos en el año 2020, casi 2 millones de toneladas métricas más que alimentos con respecto a 2019. El país llegó a los 5.173.000 toneladas métricas, y le faltaron 6.898.000 toneladas métricas. Vemos un avance si lo comparamos con 2019, cuando faltaban dos tercios. Hoy falta el 55%”.

Añadió que “las importaciones de alimentos y de materias primas que utiliza la agroindustria nacional representan 80% del plato de comida de los venezolanos. En el país no existe concepto de soberanía alimentaria, casi todo viene del exterior entre insumos para procesar como productos terminados”, explicó el sociólogo.

“Este avance no se traduce en una mejora equitativa del acceso de los venezolanos a los alimentos. Un tercio de los consumidores tienen capacidad adquisitiva para hacerlo. La desigualdad en Venezuela está en el plato de comida, qué tiene y cuánto pesa, y esto tiene que ver con quien tiene dólares y quien tiene bolívares. Quien tiene dólares accede al mercado de alimentos y quien tiene bolívares tiene el riesgo de la desnutrición”.

Preciso que el programa social bandera del gobierno de Maduro, la caja o bolsa CLAP, “ya no está siendo la principal fuente de suministro de alimentos a los sectores populares del país, no todos los estados las reciben a tiempo y completas, cada día tienen menos componentes alimenticios. Pensamos que esta política social tendrá a desaparecer y el venezolano que recibe a los CLAP deberá adquirir sus alimentos en la cadena comercial que no tiene subsidio”, dijo Edison Arciniegas, director de la ONG “Ciudadanía en Acción”.

El agro en problemas

Mientras que el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines (Sviaa), Saúl Elías López, informó que para este nuevo ciclo de invierno se requieren 200 mil toneladas de fertilizantes solo para atender los cultivos de maíz, 70 mil toneladas para la siembra de arroz, 40 mil toneladas para la caña de azúcar y 15 mil para la soya. En total, solo esa cantidad de fertilizante requiere una inversión de casi 34 millones de dólares.

Otro de los problemas que vienen denunciando los trabajadores del campo, es la escasez de diesel que cada día se agudiza y les impide la movilización de los productos, también de los equipos y maquinarias que se utilizan en la agricultura.