ClickDominical Disney Pixar: 35 años de entretenimiento #7Feb

El pasado 3 de febrero, se cumplieron 35 años de la fundación de Pixar Animation Studios de Disney. Casa cinematográfica que ha llevado por años grandes historias dedicadas a pequeños y grandes, por medio de la animación por computadora. Elimpulso.com te presenta algunas de sus mejores películas, según la crítica.

Toy Story

Este filme envolvió a los cinefilos en la magia de los juguetes y mostró las increíbles aventuras que viven cuando los humanos no ven. Además, presentó a Woody y Buzz Light-Year, dos de los personajes animados más queridos. Fue estrenada en 1996 y su director recibió un Oscar.

Toy Story 2

Cuatro años después del éxito de Toy Story, su secuela cautivó nuevamente a la audiencia. En esta ocasión, la emoción estuvo sujeta a la aventura que Buzz y sus amigos emprenden para salvar a Woody, quien fue robado por un coleccionista de juguetes. El film presentó también nuevos personajes.

Buscando a Nemo

Buscando a Nemo sumergió a grandes y chicos en una increíble aventura acuática gracias a la travesía del pez payaso Marlin y su olvidadiza amiga Dory, quienes están decididos a rescatar a Nemo, el hijo de Marlin, quien fue secuestrado por un buzo. Ganó el Premio Oscar de mejor película animada en 2004.

Up

Carl Fredricksen mostró lo poderosas que pueden ser las ganas de cumplir el sueño de los que amamos con un extraordinario viaje logrado gracias a miles de globos. El film animado fue recreado en las mesetas y tepuyes de la Gran Sabana venezolana. Fue galardonada con el Oscar, Golden Globe y BAFTA Award de mejor película animada.

Los Increíbles

Pixar incursionó de manera exitosa en el universo de los superhéroes gracias a Los Increíbles, esta poderosa familia con grandes poderes que, a pesar de mantenerlos en secreto durante años, se ven en la complicada situación de hacer uso de estas grandiosas habilidades para salvar el mundo. El filme obtuvo un Oscar y BAFTA Award como mejor película animada.

Ratatouille

Ratatouille es una deliciosa travesía culinaria de la mano de Remy, una rata apasionada por la cocina, y Linguini, un joven con cero talento gastronómico pero un gran corazón. El gran éxito de película de Brad Bird se vio reflejado en el Oscar, Golden Globe y BAFTA Award como mejor película animada.

Monsters, Inc.

Esta película nos lleva al increíble mundo que existe detrás de las millones de puertas de armarios: Monstruópolis. Ahí conviven el enorme y exitoso asustador de niños Sulley y su ayudante asustador Mike Wazowski, la dupla más exitosa de Monsters Inc. No obstante, su éxito se ve amenazado cuando Boo ingresa al mundo de los monstruos.

Coco

Inspirada en la tradición mexicana del Día de los Muertos, Coco nos transportó al inframundo de la mano del pequeño y talentoso Miguel, quien idolatra al exitoso cantante Ernesto de la Cruz. En este colorido mundo de los muertos, Miguel experimentará una serie de descubrimientos que sin duda le cambiarán la vida. Se llevó el Oscar, Golden Globe y BAFTA Award.