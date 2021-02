OPINIÓN Reflexión en positivo: Buscando la ruta #11Feb

Todos los venezolanos, no tenemos duda que añoramos la paz, la felicidad y amor para el país que esta carente de todo estos sentimientos indispensables para su desarrollo y el rescate de lo tanto que teníamos y se volvió sal y agua; que en un espalibar de ojos se destruyó el producto de el esfuerzo de muchos nobles venezolanos honestos y talentosos, seguimos sin entender el porque continúan intentando destruir las fuentes de riqueza con que Dios nos doto; pero algún día por no decir pronto será rescatada y refundada con creces por el bien de todos sin perder la esperanza de que hoy sobra voluntad y sin dudar que si se funde la gratitud con las virtudes no habrá espacios para los defectos y confiamos ciegamente que el alto porcentaje de ciudadanos de esta patria asumirán la noble tarea , con buenas ideas, con inteligencia, honestidad saldremos adelante hasta lograr con inclusión y con bandera de unión y progreso para todos, la patria no tiene dueño y muy dolida reclama nuevamente el amor de sus hijos y el bienestar para, que sean luz y ruta para el camino de la justicia y acaben las confrontaciones como las que vemos a diario, sin olvidar que la diatriba llega hasta donde el pueblo las dejan llegar; se dice que para tener menos problemas en la vida hay que andar como un buen fotógrafo y su cámara captando los mejores momentos para resaltarlo y esa es una gran deficiencia por falta de amor y paz. Es imposible como escribidor obviar el desastre de nuestra patria, aun sin dejar de ser positivo pero este es un clamor general, hasta de los que se consideran culpables no dudemos que están arrepentidos y su corazón les dice que el camino es otro y deben hacer una alianza con los que si saben producir, contribuir y no destruir, sería lo ideal y no esa idea de que si tú quieres hacer algo te coloco los tropiezos para que no hagas nada; seguimos con fe, de pronto este país será otro, hagamos caso a los hacedores de buenas y sanas ideas, como piensan o pensamos los Barquisimetanos, como algo bendito por Dios y la Divina Pastora; hay muchas fundaciones que su lenguaje invita a vivir en positivo y nada de estar resaltando y alimentando discordia, con mensajes donde impera la decencia, la invitación a convivir a ser participativo con valentía y resistencia, por nombrar algunas instituciones como son muchas pido disculpa si algunas se me escapan; estas instituciones es un capital humano que debiesen ponerlo en práctica en todo el país, en busca de los tesoros perdidos y por esta vía de la educación y unión no volveremos a reencontrar muy pronto; caso como el Aula Abierta al Ciudadano todos tenemos un compromiso por quienes trabajan por la educación, orientación y lucha democrática, administrada por Héctor y Magaly, principales motores de esta fundación; Red de Instituciones Larenses que agrupa un poco más de 40 gremios siempre a la orden , apoyando todo lo que sea beneficioso para la ciudad.

Cámara de Comercio que agrupa una buena parte de los hacedores , quien va a dudar de que su función es ver el país sin problema y en pleno crecimiento.

Cámara de Industriales siempre muy activa en lucha insaciable por la recuperación de ese sector tan importante y el rescate del rosario de industrias desaparecidas, la productividad, la generación de empleos. Fedecámaras siempre adelante como organismo cúpula de los que sí saben hacer, hoy en busca de alianzas con la esperanza de lograrla y no dudo que su equipo es bueno y sus intenciones mejores , que Dios los acompañe. Consejeros de la Ciudad gente de primera en busca de una mejor ciudad en convivencia y paz.

Fundasab muy bien dirigida impecable presidente Dr. Marco Tulio Mendoza en busca de soluciones y beneficios para el estado, alguien que nos anima a ser participe con su talento y voluntad incansable como lo son nuestras admiradas damas Dra. Nelly Cuenca de Ramírez, Jonayde Sánchez, presentando soluciones y nuestra querida Yuyita que siempre al mismo tiempo está en todas partes como las almas buenas valiente , admirada y respetada, llevando una institución que ha llegado para ser útil a los que están ávidos por aprender .

Profesor Nelson Fréitez todo una institución de las causas nobles, servidor a tiempo completo en todo lo que pueda ser aporte de las soluciones.

Profesora Diana de Bustillo pilar y fundadora del Club Café Lectores aportando sabiduría y refrescando memorias con sus inquietudes de enseñanzas que cada día necesitamos mas como soporte para reforzar conocimiento.

Orgullosos de la fundación Hijos de Moran fundada y dirigida por la Dra. Beatriz G. de Lozada, quien con su labor, trabajo, talento y voluntad ha dado inmensos resultados positivos en beneficio de un sin número de beneficiados y le ha dado connotación internacional; Beatriz es incansable con sobrada energía es como el Rey Midas

Fundacion Vino Tinto bien dirigida por jóvenes encabezado por el Dr. Virgüez quienes le dedican a tiempo completo y voluntad propia y desinteresada en ayudar en solucionar conflictos de los conscriptos en defensa de sus derechos.

Con verdadero dolor y tristeza mi esposa y yo nos sumamos al luto y dolor que ha causado la desaparición física de nuestro amigo Santiago Fortoul, quien fue mi amigo y compañero de los Hacedores Larenses, con quien coincidí en los buenos quehaceres por medio de la amistad y gremio nuestra solidaridad con su esposa, hijos, hermanos y demás familiares.

“Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convencía, el respeto y la prosperidad de nuestro país”.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]