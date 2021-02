Alfredo Ramos se reúne con dirigencia en Carora y propone la elección presidencial

Alfredo Ramos de la Causa R visitó Carora y se reunió con la dirigencia política del municipio Torres para analizar todas las opciones que actualmente hay en el país en relación a la crisis y a la solución política que debe existir, fundamentada en una elección presidencial para deponer con votos a Nicolás Maduro.

Ramos le habló a los presentes sobre reciente encuentro en Caracas que sostuvo con Juan Guaidó asegurando analizaron diversos tópicos.

“Puedo decirlo, Juan (Guaidó) sigue siendo un hombre con mucha fuerza y fortaleza. Conseguí a un Juan dispuesto a continuar la lucha para recuperar la libertad y la democracia”, señaló.

Dijo que no están enfrentando cualquier dictadura, sino un “conglomerado criminal” con tentáculos nacionales e internacionales.

Denunció que Venezuela está invadida de agentes cubanos, iraníes, rusos y la presencia en unos 13 estados de paramilitares y la guerrilla colombiana.

Por ello la lucha contra la tiranía de Nicolás Maduro que no ha sido fácil porque ha traído como consecuencia muertos y jóvenes caídos en la lucha por la libertad, miles de presos políticos, desterrados y exiliados, sin dejar de mencionar a millones de venezolanos que han huido del hambre en busca de oportunidades.

Llamó a la dirigencia política a no abandonar la calle como espacio fundamental para recuperar la democracia, y los animó a dejar la desesperanza.

Resaltó que en sus contactos diarios con la gente en Iribarren le manifiestan el repudio hacia Maduro, “crece, es infinito, porque saben que él es el gran causante de todos los males en Venezuela y que su salida es la solución a todos los problemas del país”.

Hablando con Juan Guaidó dijo que hay que buscarle una solución política a la problemática y entre las estrategias está acordar un cronograma electoral que incluya la elección presidencial, justa, libre y verificable con observación internacional instalada por lo menos seis meses antes del evento, con auditoría del registro y un nuevo CNE.

Determinó que ir a elecciones de alcaldes y gobernadores que no incluya la elección presidencial, significaría la cohabitación con el régimen y en nada resuelve la solución política que el pueblo está esperando.

Respecto a una posible solicitud constitucional de un referendo revocatorio presidencial que se activa en el 2022, Ramos sostuvo que “para la tiranía es mucho más fácil desconocerlo y trampearlo, como lo hicieron cuando recogimos firmas para el revocatorio en 2016 que infiltraron a su gente para después tener la justificación judicial para eliminarlo”.

Rechazó que Maduro pretenda la desaparición inconstitucional de las gobernaciones y las alcaldías con la presentación de las leyes comunales a la Asamblea Nacional, demostrando que ninguna le interesa.

Guaidó no comparecerá a la Asamblea Nacional

Ramos manifestó que el “presidente encargado Juan Guaidó no acudirá a la Asamblea Nacional como se le ha requerido para interpelarlo la próxima semana, porque la misma es ilegal y fraudulenta, y por consiguiente incompetente para estar citándolo, y él no se va a prestar para ese show”.