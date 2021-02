Denuncian mal estado del ambulatorio de Bobare #16Feb

Habitantes de Bobare, popular sector ubicado en la parroquia Aguedo Felipe Alvarado del municipio Iribarren, denunciaron este martes 16 de febrero las constantes fallas de los servicios básicos y el mal estado en que se encuentra este centro asistencial.

Irma Carucí, habitante del sector, aseguró a Elimpulso.com que desde hace aproximadamente hace cinco años el ambulatorio no cuenta con el servicio de ambulancias, combustible, ni agua potable.

También señaló que el personal de salud de este recinto hospitalario no ha sido dotado con los equipos de bioseguridad para protegerse del coronavirus.

“En este ambulatorio ya no hay personal de enfermería ni de obrero. Solo cuenta con un médico que viene cada seis días a cumplir una guardia de cada 24 horas. No hay colchones, guantes ni mucho menos alcohol. Los médicos deben fabricar sus propios tapabocas porque ala gobernación no los dota de insumos. Hace poco también murió una persona por una picadura de serpiente porque no había insumos médicos para tratar al paciente. De verdad que esto está caótico y a nosotros como comunidad nos preocupa muchísimo“, detalló.

Por último, Carucí indicó que el poco personal sanitario que queda laborando dentro del ambulatorio reciben amedrentamiento por parte de los organismo de seguridad para que no realicen ningún tipo de protesta.

“El pasado viernes, después que hicieron la protesta pacifica, los policías llegaron hasta el ambulatorio y obligaron al personal a quitar las pancartas del cercado. Por eso, es que no se atreven a seguir denunciando porque son victimas de amedrentamiento”, sentenció.