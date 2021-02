Julio Gutiérrez: El déficit de agua potable en Palavecino se ubica en un 60% #19Feb

En un foro chat, denominado “Distribución del Agua Pública en el Área Metropolitana Barquisimeto-Cabudare”, al cual Elimpulso.com tuvo acceso, Julio Gutiérrez, vicepresidente del Colegio de Ingenieros del estado Lara, aseguró que el déficit de agua potable en el municipio Palavecino se ubica en un 60%.

El ingeniero señaló este viernes 19 de febrero que el desabastecimiento del vital líquido en Palavecino “no es tanto por la sequía o por la recarga del acuífero del Valle del Turbio, sino por la falta de coordinación”.

“El déficit de agua en el municipio Palavecino se encuentra en un aproximado de un 60 por ciento, pero no es tanto por la sequía o por la recarga del acuífero del Valle del Turbio, sino por la falta de coordinación. O sea, no se está teniendo el agua que se debe tener, que se puede producir, no la están distribuyendo con la efectividad que se requiere por el mismo problema de descoordinación”, aseveró.

Gutiérrez explicó que algunos pozos ubicados en Palavecino presentan durante el periodo de sequía la disminución de su caudal, afectado severamente el servicio de agua en la jurisdicción.

“Palavecino fue uno de los municipios que más creció en la décadas de los 90 y como se tiene un acuífero, que produce el 94% del agua que consume sus habitantes, el agua percolaba en el subsuelo y bajaba por gravedad hasta orillas del Río Turbio. Ahora que ya está consolidado el municipio, toda esa agua que cae en periodo de lluvia pasa a ser un agua tributaria que hay que canalizar, llevarla a través de un drenaje y depositarla agua abajo en el Río Turbio. Es por eso que a medida que va pasando el tiempo no se está recargando el acuífero del Turbio como se recargaba en otras oportunidades”, detalló.

Gutiérrez señaló “que es cada vez más alarmante el deterioro que presenta la cuenca de los ríos con lo cual disminuye la vida útil de los embalse, debido al excesivo arrastre del sedimento”.

Sostuvo que el Sistema Alto Tocuyo (SAT) se encuentra colapsado desde aproximadamente el año 2005, fecha en la cual la demanda superó la capacidad máxima del sistema, tanto en la captación, el bombeo, conducción y tratamiento del agua en la planta potabilizadora y de tratamiento Ciudad de Barquisimeto.