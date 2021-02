OPINIÓN Decir la verdad para conseguir la libertad y formar líderes de relevo (Parte 13) #21Feb

CUANDO LA DEMOCRACIA SE CONVIERTE EN EXCUSA

Luchas por conseguir la libertad

Conforme las sociedades humanas se fueron haciendo más complejas y sofisticadas, surgieron formas de gobierno colectivo que pretendieron alcanzar un orden social justo, pacífico y seguro. Pero posteriormente, durante una gran parte de la Historia humana, esas construcciones derivaron en diversas formas de tiranía que sometieron y someten aún al individuo, en muchas partes del mundo, a niveles insoportables de destrucción de su autogobierno y hasta de su identidad.

Desde las revoluciones francesa y americana, y desde la contribución intelectual del Siglo de las Luces, en el mundo occidental se ha venido produciendo una lenta devolución parcial del poder a la persona, y un reconocimiento aún más lento y parcial de su derecho natural, garantizado en algunas declaraciones y en muchas constituciones. Al borde del siglo XXI, esa devolución ha permitido a millones de personas conquistar unas cotas de autogobierno con escasos precedentes en los milenios anteriores, pero esas cotas, incluso en Occidente, “siguen siendo insuficientes”.

Lenta devolución parcial del poder “en el papel” a la persona

Traigo a colación, en forma muy sucinta, hitos de devolución del poder a la persona humana –aunque en la teoría en cinco casos representativos fueron “sangre, sudor y lágrimas”:

1.- La revolución francesa, herencia del siglo de las Luces, con la divisa: “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, acaba por imponerse bajo la III República. Y al redactarse la Constitución francesa de 1848 tal divisa se define como un “principio”. En Venezuela se impuso en la Constitución de 1958.

Si Ud. desea saber si los gobernantes de la revolución cumplieron con esos principios, comprobará que una cosa es el papel escrito y las voces revolucionarias y otras las acciones.

2.- La revolución de 1917 en la URSS por medio del Consejo de Comisarios del Pueblo había prometido satisfacer las reivindicaciones del pueblo con los decretos sobre:

• El final de la guerra,

• la distribución de las tierras,

• las empresas industriales,

convirtiendo el poder soviético y la dictadura del proletariado en los pilares básicos de la Rusia revolucionaria.

En marzo de 1921, finalizada la guerra civil contra los blancos, los marineros, soldados y trabajadores de la fortaleza naval del Golfo de Finlandia, “orgullo y gloria” de la revolución rusa (Lenin), “los más rojos entre los rojos” (Trotsky), se levantan en una revuelta contra el gobierno bolchevique, al cual ellos mismos habían ayudado a acceder al poder. Bajo la palabra de orden “¡Soviets libres!”, establecieron una comuna revolucionaria que sobrevivió dieciséis días. Los rebeldes, entre los que se contaban numerosos comunistas desencantados con la evolución del Gobierno, exigieron la aplicación de un programa de reformas que recordaba las reivindicaciones de corte anarcosindicalista de 1917:

• “elección de los sóviets,

• inclusión de los partidos socialistas y anarquistas en el poder,

• libertad económica para campesinos y obreros,

• fin del poder de los partidos y del monopolio bolchevique del poder,

• disolución de los nuevos organismos burocráticos surgidos durante la guerra y

• restauración de los derechos civiles para la clase trabajadora y campesina.”

La decisión de Lenin y Trosky fue aplastar la revuelta, enviando dos ejércitos para aplastarla. Después de una larga lucha, los sublevados fueron derrotados. Muchos de los sobrevivientes fueron fusilados sobre el campo de batalla, otros enviados a campos de trabajo forzado y una mayoría huyó hacia la vecina Finlandia.

Por largos años fue un tabú en toda la izquierda mundial hablar de este episodio oscuro de la historia, Amplíelo en. http://www.guiaspb.com/rebellion.htm

3.- EL objetivo del gobierno de Hitler era:

3.1.- Reprimir el movimiento obrero y luchar en contra del gobierno republicano, el cual había provocado el descontento de la población ya que no fue capaz de acabar con el desorden en el país.

3.2.- En cuanto a la educación, dirigida por José Goebbels, desde el jardín de infancia a la Universidad:

• se realizó un culto para educar a los jóvenes;

• los libros de texto fueron reescritos siguiendo los lineamientos nazis como el estudio de las razas;

• los maestros y profesores tenían la obligación de usar el signo nazi de la swastika y hacer un juramento de lealtad a Hitler;

• la educación era totalitaria, ya que obligaba a los estudiantes a tener la misma ideología nazi y de esta manera mantenerlos en forma disciplinada y correcta según lo que pensaba e imponía Hitler. Un ejemplo de ello fue la quema de libros “prohibidos” de autores judíos, “no alemanes” y de izquierda, realizada el 10 de mayo de 1933 en Berlín. De esta manera los estudiantes no tenían información diferente a la impuesta por Hitler y su partido.

3.3.- Todos los medios de comunicación fueron monopolizados por el gobierno. La prensa, radio y TV sólo transmitía y publicaba la información digerida por el gobierno nazi; el resto de la información estaba prohibida para los medios, sin anuncios comerciales, sólo lemas y referencias políticas de las ventajas del sistema. La actuación del nazismo era el monopolio de la propaganda manipuladora en radio y periódicos, dirigida a las masas para poderlas tener controladas.

3.4.- Para controlar el poder, creó la Gestapo dirigido por Himmler y la SS (policía secreta) con el fin de identificar los enemigos del nacionalsocialismo. Culpó a los comunistas del incendio del edificio de Reichstag en la noche del 27 a 28 de febrero de 1933. Otros sucesos fueron “la noche de los cuchillos largos” eliminando a los miembros se la sociedad que se oponían a las nuevas organizaciones políticas o la conocida “noche de los cristales rotos”, del 9 al 10 de noviembre de 1938, en contra de los judíos, donde se destruyeron varias sinagogas, tiendas comerciales y se arrestaron y deportaron unas 20.000 personas judías.

3.5.- El “racismo” fue la característica más cruel e importante del gobierno de Hitler… Y pensar que todavía hay personas que dudan de los campos de aniquilamiento de unos 6 millones de judíos… ¿Y qué decir del HOLOCAUSTO?

4.- Crímenes de lesa humanidad en la Chjna de Mao

https://sites.google.com/site/dictadoresmundo/mao

En todas partes del país, hasta en la aldea más pequeña, la policía política:

• abrió mazmorras improvisadas,

• el hacinamiento y las condiciones son de una dureza sin precedentes: hasta 300 detenidos en una celda de 100 m2.;

• raciones alimenticias de hambre, agotamiento por el trabajo;

• disciplina inhumana, con violencias físicas constantes, torturas variadas y sádicas.

• Las revueltas terminan en masacres: varios miles de los 20 mil prisioneros de los campos petrolíferos de Yanchang son ejecutados; en 1949, un millar de los 5 mil amotinados de un depósito forestal son enterrados vivos…

• A partir de 1950 se inicia la campaña para la “eliminación de los elementos contrarrevolucionarios” y se desencadena una represión que hasta 1957 produce unos 800 mil muertos.

• En 1958 Mao proclamó “el gran salto adelante”: abrió un nuevo frente, el de las “comunas del pueblo”, en donde se unían la actividad agraria, industrial, familiar y militar, y el salario igualitario.

• Entre 1959-1961 se produjeron entre 20 y 43 millones de muertos, víctimas de una hambruna provocada en su totalidad por los proyectos aberrantes de Mao, incluso negándose a reconocer su error político aceptando que se tomasen medidas contra sus desastrosos efectos.

• La política de requisa forzosa y acumulación del arroz por parte del régimen totalitario, sin que la mayoría de los campesinos chinos se vean después compensados, provoca pues la citada hambruna.

• En 1959 -al contrario de dos años antes-, se produce un descenso de los ingresos estatales de cereales; se culpa a los campesinos, “que esconden el grano”.

• En otoño, contra el conjunto de los habitantes rurales se desencadena una ofensiva de estilo militar: por lo menos 10 mil campesinos son encarcelados, y muchos morirán entonces de hambre.

• Se ordena romper todos los utensilios de cocina de los particulares, para impedir de este modo la auto alimentación, incluso se prohibió hacer fuego, además de torturas sistemáticas a millones de detenidos (a algunos con hierro candente); niños muertos, puestos a hervir, luego utilizados como abono; enterramientos en vida…

• La mortalidad por hambre supera el 50% en ciertos pueblos; son numerosos los casos de canibalismo, en particular a través de permutas donde se intercambian los niños para comerlos. En algunos casos, individuos desesperados se veían obligados a buscar granos de maíz no digeridos en los excrementos de los caballos, y gusanos en las boñigas de las vacas. O a mezclar harina con pasta de papel para la confección del pan, o el plancton de las marismas con el caldo de arroz, ocasionando espantosos restreñimientos y muertes.

• En 1959-60, era tanta el hambre que no tenían fuerza siquiera para recolectar el arroz maduro, y ese había sido un buen año. Muchos habían muerto de hambre viendo cómo los granos de arroz caían en el campo, impulsados por el viento. En ciertos pueblos, no se encontraba nadie para ir a recoger la cosecha.

“Delante de mi vista, entre las malas hierbas, surgió de pronto una escena que me habían contado: la de familias que intercambiaban entre ellas a sus hijos para comérselos (…) Mao había iniciado el “gran salto adelante” y obligado a millares y millares de campesinos aturdidos por el hambre a abatir a golpes de hoz a sus antiguos compañeros y a salvar de este modo su propia vida gracias a la carne y a la sangre de sus compañeros de infancia.”

(Declaraciones de Wei Jingsheng, de la aldea de Anhui)

• En 1966 Mao puso en marcha la “gran revolución cultural proletaria”, impulsada por un sector del PC y de la guardia roja. La represión llevada a cabo entre 1966-1976 provocó casi un millón de muertos. Los primeros en empezar fueron los jóvenes guardias rojos, muchos de ellos estudiantes, que se alzaron incluso contra sus propios profesores, a quienes humillaban e incluso asesinaban; algunos guardias hasta se hicieron servir carne humana en la cantina o se comían los órganos de los ajusticiados.

• Visceralmente anti intelectuales, estudiantes comunistas sádicos y fanáticos obligan a profesores, técnicos, científicos, escritores, artistas, etc., a hacer durante horas el “avión”, hasta el agotamiento, mientras los insultan; les hacen desfilar por las calles, con orejas de burro, mientras los golpean. Algunos mueren por esa causa, otros se suicidan.

• Muchos templos budistas son destruidos, manuscritos antiguos quemados, decorados y trajes de la Ópera son quemados,

5.- Genocidio del “Jmer” rojo en Camboya (Tomado de Wikipedia)

Fue obra del régimen maoísta de los Jemeres Rojos (en francés: Khmer Rouge o KR; en jemer: Khmer Krahom), un partido político que gobernó la llamada Kampuchea Democrática entre 1975 y 1979, con una concepción extremista de la revolución.

Bajo la dirección de Pol Pot, el régimen se propuso:

• la creación de una utopía socialista agraria basada en los ideales del maoísmo y el estalinismo.

• Su política se caracterizó por la ruralización forzada de los habitantes de los núcleos urbanos, torturas, ejecuciones masivas, trabajos forzados generalizados y malnutrición, costando la vida de aproximadamente un cuarto de la población del país, entre millón y medio y tres millones de camboyanos fallecieron.

• El genocidio finalizó con la invasión vietnamita. Se han descubierto más de 20 000 fosas comunes, llamadas Campos de la Muerte. Los principales descubrimientos de estas fosas se dieron entre 1995 y1996.

• El objetivo principal de los Jemeres Rojos era purificar el país, en similitud a lo intentado por la Alemania nazi, crear una raza superior; lo dijo un líder jemer: “la purificación de la población.”

• Como la mayoría de las víctimas eran de etnia jemer, la misma de sus verdugos, a veces se denomina el proceso un “autogenocidio”.

El 2 de enero de 2001, el gobierno camboyano aprobó una legislación para enjuiciar un número limitado de dirigentes rojos. Estos comenzaron el 17 de febrero de 2009. El 7 de agosto de 2014, Nuon Chea y Khieu Samphan fueron declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua por sus crímenes de lesa humanidad

Próximo domingo 28/02: Características del Fascismo, Marxismo y militarismo…

Juan José Ostériz