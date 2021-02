Personal de salud del Pastor Oropeza protestó nuevamente este miércoles #24Feb

Este miércoles 24 de febrero, trabajadores del seguro social Pastor Oropeza de Barquisimeto, protestaron para exigir mejores condiciones laborales.

En este sentido, Alberto Domínguez, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del IVSS, denunció que autoridades del estado Lara “arremetieron” contra el personal sanitario que alzó su voz.

“Ya el ciudadano gobernador suplente, el doctor Javier Cabrera, el director del Pastor Oropeza le están dando respuestas a los trabajadores, y la respuesta es arremeter con funcionarios y otros que no sabemos si lo son en contra de padres de familia, licenciadas y médicos de la salud y ellos lo que están pidiendo es respuestas a sus problemas, no que los agredan, no que los maltraten”, expresó Domínguez.

Señaló que “hoy se cumplen 12 días que nos sentamos con el ciudadano Javier Cabrera y todavía no ha dado respuestas, lo que hace es mesa de trabajo para perder tiempo, exigimos se respeten los derechos y la integridad física y laboral de nuestros trabajadores, ya basta de tanto abuso y de abusar del poder circunstancial que tienen”, acotó.

Por último, pidió a las autoridades reunirse con la representación de los trabajadores y el personal de salud, en busca de una solución a sus innumerables problemas.

“No es posible que ante una exigencia para mejorar las condiciones laborales y humanas reciban maltrato por parte de las autoridades”, concluyó.

