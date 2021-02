Régimen declara “persona non grata” a embajadora de la UE y le da 72 horas para abandonar el país #24Feb

El canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, anunció este miércoles 24 de febrero la declaratoria de “persona non grata” y la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa.

“Hemos sostenido una reunión, de esas reuniones que no nos gustaría protagonizar pero que las circunstancias de agresión no dejan opción. Hoy hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brilhante , que en los últimos años fue la jefa de delegación de la Unión Europea en Venezuela, la declaración de persona non grata y se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano”, informó Arreaza.

“Venezuela es irrevocablemente libre e independiente, y fundamenta su patrimonio moral en sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la Doctrina del Libertador Simón Bolívar”, acotó.

Señaló que la decisión se debe a las recientes sanciones impuestas por la Unión Europea contra funcionarios del régimen.

“Después de que en Venezuela se han hecho todos los esfuerzos para estabilizar la convivencia democrática con la Unión Europea, ellos vuelven a imponer sanciones contra funcionarios venezolanos”, indicó.

Por último, expresó su “voluntad” de que “haya entendimiento en la UE, que puedan extenderse puentes de diálogo y aprendan a respetar a los países libres e independientes como la República Bolivariana de Venezuela”.