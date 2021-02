Asociación Larense de Educación Privada pide “claridad” ante reinicio de clases presenciales #25Feb

Erlinda de Hartliep, presidenta de la Asociación Larense de Educación Privada (ALEP), se pronunció ante el reinicio de clases presenciales anunciado por Nicolás Maduro y pidió información oficial sobre el protocolo de bioseguridad que deberá ser implementado.

“En los colegios privados estamos trabajando a media máquina, a distancia y con presencia de algunos niños haciéndole una distribución de un día le toca a 10 niños y otro día a 5, y así vamos rotando la población estudiantil porque no es fácil, no podemos tener alumnos en el colegio en horas de receso, no es fácil la vigilancia para que los niños mantengan el protocolo”, declaró a Elimpulso.com

“Hemos reestructurado horarios, también hecho acuerdos con los profesores y con representantes, algunos dicen que si desean mandar a sus hijos y otros que no están de acuerdo con enviarlos porque dicen que es su responsabilidad, es responsabilidad de ellos que los mandan y también es responsabilidad del director del colegio que los recibe, estamos en medio de cierta confusión”, agregó Hartliep.

En este sentido, considera oportuno que se consulte a todos los integrantes del proceso educativo para abordar las directrices del reinicio de clases presenciales.

“Sería conveniente que se diera a conocer a los directores de los colegios tanto privados como públicos, porque la educación es una sola, cuál es el protocolo para poder garantizar la salud de toda la población”, indicó.



“No sabemos cómo va a ser la operatividad con esto de la semana radical y flexible, hay representantes que pasan todo el día en una cola por gasolina, ¿Cómo llevan a sus hijos al colegio?”, concluyó.

